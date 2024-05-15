Eskişehir'de 'insanlık ölmemiş' dedirttiren olay - Son Dakika
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Eskişehir'de 'insanlık ölmemiş' dedirttiren olay

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Eskişehir'de sara krizi geçiren sürücüye yardım eden özel güvenlik görevlisi, kaza yerinde aracın başında nöbet tutarak araca zarar gelmemesini sağladı. Olay sırasında başka bir aracın ambulansa çarpması da yaşandı.

15.05.2024 12:07
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Eskişehir'de 'insanlık ölmemiş' dedirttiren olay

Sara krizi geçiren sürücünün yardıma koştu

Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı, banketi aşarak yol kenarında bulunan parkta ilerledi

Sürücüyü emniyet kemerini sökerek arabadan aşağıya indirdi, yana yatırarak kusmasını sağlayıp başının altına yastık koyarak polis ve sağlık ekiplerine durumu ihbar etti

Kazalı aracın başında dakikalarca nöbet tutan özel güvenlik görevlisi Salim Kılıç;

"Araca bir şey olmasın diye aracın başında bekliyoruz"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de aracı ile seyir halindeyken sara krizi geçirip yoldan çıkan sürücüyü fark edip ona yardımcı olan özel güvenlik görevlisi Salim Kılıç, daha sonra ise polis ekipleri gelinceye kadar kapıları açık otomobile ve içindeki eşyalara zarar gelmesin diye kaza yerinde adeta nöbet tuttu.

Kaza sabah saatlerinde, Eskişehir Çevreyolunda meydana geldi. Görgü şahitlerinin iddiasına göre, İstanbul'dan yola çıkan ve Ankara istikametinde ilerleyen 34 FCG 771 plakalı otomobilin sürücüsü seyir esnasında, sara hastalığından dolayı kriz geçirmeye başladı. İddiaya göre bir süre yolun sağ şeridinde ilerleyen sürücü, krizden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Banketi aşarak yol kenarında bulunan parkta ilerlemeye devam eden sürücüyü fark eden ve motosikleti ile işe giden özel güvenlik görevlisi Salim Kılıç, sürücüye yardım etmek için motosikletinden inerek, çimler içinde ilerleyen araca koştu. Aracın durması sonucu kriz geçiren sürücünün bincinin yerinde olmadığını fark eden Kılıç, aracın kapısını açarak duruma müdahale etti. Sürücünün emniyet kemerini sökerek arabadan aşağıya indiren Kılıç, sürücüyü yana yatırarak kusmasını sağladı. Yere yatıran ve sürücünün başının altına yastık koyan Salim Kılıç, polis ve sağlık ekiplerine durumu ihbar etti. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerini kriz geçiren sürücüyü hastaneye kaldırırken Salim Kılıç ve diğer görgü şahitleri kapısı açık kalan aracın başında adeta nöbet tutmaya başladı. Salim Kılıç, sağlık durumu iyi olan sürücünün aracı ve içindeki eşyalar çalınmaması için otomobilin başından dakikalarca ayrılmadı.

"Araca bir şey olmasın diye de aracın başında bekliyoruz"

Olay anını anlatan güvenlik görevlisi Salim Kılıç, "İlerlerken kaldırıma bir aracın çıktığını gördüm. Yol kenarındaki alanda zıplaya zıplaya araç ilerliyordu. Ben de sürücüye 'dur' dedim durmadı. 'İyi misin?' anlamında el kol hareketi yaptım. Araç yavaşlayınca aracın yanına gittim. Sürücüye soru sordum bana cevap vermedi, bilinci yerinde değildi. Kendi de kaskatı kesilmişti. Emniyet kemerini söktüm, koltukaltlarından kavrayarak dışarı çıkardım. Yere yatırdım sonra, nabzına baktım, bilincinin yerinde olmadığını fark ettim ve kriz geçiriyordu. Kusmaya başladı, yana yatırdım. Arabadan yatık alıp kafasının alına koydum. Ambulansı aradık arkadaşımla. Araca bir şey olmasın diye de aracın başında bekliyoruz. Adama iyilik yaptık, bari polis gelen kadar arabasının başında da bekleyelim. Tabii poliste meşgul, ilerde de kaza oldu" dedi.

Güvenlik görevlisi olay yerine gelen polis ekiplerine de bilgi verirken, adeta 'insanlık ölmemiş' dedirtti. Öte yandan ise sara hastasına müdahile etmek için yol kenarına duran ambulansı son anda fark eden 26 AIR 722 plakalı araca, 26 UV 572 otomobil arkadan çarptı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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