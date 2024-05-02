Eskişehir'de Jandarma Ekipleri Okulların Çevresini ve Servisleri Denetledi - Son Dakika
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Eskişehir'de Jandarma Ekipleri Okulların Çevresini ve Servisleri Denetledi

Eskişehir\'de Jandarma Ekipleri Okulların Çevresini ve Servisleri Denetledi

Eskişehir'de İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Nisan ayı içinde okulların çevresinde 491 park ve işletmeyi denetlerken, 245 okul servisini kontrol etti. Denetimlerde 452 farklı noktada 195 market, 182 kahvehane, 114 park ve bahçe incelendi. Toplamda 129 okul ziyaret edilirken, bin 692 kişinin kimlik sorgusu yapıldı. 4 okul servisinin şoförüne ise kusurlu bulundukları için 3 bin 576 TL para cezası kesildi.

02.05.2024 12:48
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Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından okulların çevresinde bulunan 491 park ve işletme denetlenirken, 245 okul servisi kontrol edildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından Nisan ayı içinde jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan okulların çevrelerinde denetim düzenlenirken, okul servisleri de kontrol edildi. Jandarma ekipleri tarafından okulların çevresinde yapılan 452 farklı denetimde, 195 market, 182 kahvehane, 114 park ve bahçe incelendi. Toplamda 129 okulun ziyaret edildiği denetimlerde, bin 692 şahsın da kimlik sorgusu yapıldı.

Ayrıca ekipler tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, 245 adet okul servisi kontrol edildi. Kusurlu bulunan 4 okul servisinin şoförüne, 3 bin 576 TL para cezası kesildi. Denetimlerde, okul servis şoförleri ve rehber personeline güvenli öğrenci taşıma kuralları konusunda trafik eğitimleri verildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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