Eskişehir\'de Jandarma Ekipleri Okulların Çevresini ve Servisleri Denetledi

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Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından okulların çevresinde bulunan 491 park ve işletme denetlenirken, 245 okul servisi kontrol edildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından Nisan ayı içinde jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan okulların çevrelerinde denetim düzenlenirken, okul servisleri de kontrol edildi. Jandarma ekipleri tarafından okulların çevresinde yapılan 452 farklı denetimde, 195 market, 182 kahvehane, 114 park ve bahçe incelendi. Toplamda 129 okulun ziyaret edildiği denetimlerde, bin 692 şahsın da kimlik sorgusu yapıldı.

Ayrıca ekipler tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, 245 adet okul servisi kontrol edildi. Kusurlu bulunan 4 okul servisinin şoförüne, 3 bin 576 TL para cezası kesildi. Denetimlerde, okul servis şoförleri ve rehber personeline güvenli öğrenci taşıma kuralları konusunda trafik eğitimleri verildi. - ESKİŞEHİR