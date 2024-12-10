Eskişehir\'de Kamu Personeline Bilgilendirme Semineri

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Eskişehir'de jandarma ekiplerince kamu personelleri ve mahalle muhtarlarına çeşitli konularda bilgilendirme yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekiplerince Mihalıççık İlçesi'nde bulunan Kaymakamlık Kültür Evinde kamu kurumu personelleri ile mahalle muhtarlarına yönelik seminer yapıldı. Seminerde, 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve KADES', 'Erken Yaşta Zorla Evlendirme ile Mücadele', 'Güvenli İnternet' ve 'Dolandırıcılık' konularında bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı.

Seminerin ardından Mihalıççık İlçesi Çardak Mahallesi'nde yalnız yaşayan yaşlı ve görme engelli 2 vatandaş jandarma ekipleri tarafından ziyaret edildi. - ESKİŞEHİR