Eskişehir'de Karısını ve Kızını Bıçaklayan Şahsa Adalet Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Eskişehir'de Karısını ve Kızını Bıçaklayan Şahsa Adalet Çağrısı

Eskişehir\'de Karısını ve Kızını Bıçaklayan Şahsa Adalet Çağrısı

Eskişehir'de karısını ve kızını bıçaklayan Afganistan uyruklu şahsa müdahale eden gençlerin tutuklanması üzerine aileleri ve arkadaşları adalet talebinde bulundu. Tolga Daşkıran ve Hüseyin Şahin'in aileleri, devlet büyüklerinin olaya el atmasını isteyerek adaletin sağlanmasını talep etti.

28.04.2024 19:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de karısını ve kızını bıçaklayan Afganistan uyruklu şahsa müdahale ettiği esnada bıçakladığı gerekçesiyle tutuklanan gençlerin aileleri ve arkadaşları bir araya gelerek, 'Adalet' çağrısı yaptı.

Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'nde 5 Şubat 2022'de eşi Shannaz Nazari ve kızı Nasimgül Ahmadi'yi bıçaklayan Afganistan uyruklu Abdulkadir Ahmadi'ye o esnada yakınlardan geçen Tolga Daşkıran ve arkadaşı Hüseyin Şahin müdahale etti. Abdulkadir Ahmadi çıkan arbedede Hüseyin Şahin'i bıçakla yaralarken, kendisi de Tolga Daşkıran tarafından bıçaklanması sonucu yaralandı. Olayın ardından başlatılan soruşturmada tutuklandıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Tolga Daşkıran'a devam eden yargılama sürecinin sonunda 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan haksız tahrik ve iyi hal indirimiyle 5 yıl hapis cezası verildi. Eskişehir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava sonrası Tolga Daşkıran'ın avukatı ve cumhuriyet savcısı tarafından Ankara Bölge Adliye Mahkesi'ne itiraz dilekçesi verildi. Cumhuriyet savcısı, Tolga Daşkıran'a verilen 5 yıl hapis cezasına ilişkin hazırladığı itiraz dilekçesinde Daşkıran'ın 'meşru savunma' hükümleri çerçevesinde hareket ettiğini belirterek, beraatını talep etti. Mahkeme heyeti, 13 Temmuz 2023 tarihinde yapılan itiraza rağmen Tolga Daşkıran'a verilen 5 yıllık hapis cezasını onadı. Ayrıca sanık Abdulkadir Ahmadi, eşini kasten öldürmeye teşebbüs suçundan iyi hal indirimiyle 12 yıl 6 ay hapis cezası, Daşkıran'ın arkadaşı Hüseyin Şahin ise 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezaların onanmasından sonra Eskişehir Adliyesi'ne giderek teslim olan Tolga Daşkıran ve Hüseyin Şahin tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bugün Emek Mahallesi Yavuz Selim Sokak'ta Tolga Daşkıran'ın, Hüseyin Şahin'in ve dosyada yer alan Şükrü Tatar'ın aileleri ve arkadaşları bir araya geldi. Ellerindeki pankartla 'Adalet' çağrısı yapan grup, devlet büyüklerinin olaya el atmasını talep etti.

Oğlunun tutuklanmasıyla büyük acı yaşadığını belirten Tolga Daşkıran'ın annesi Nazire Kurt, "Adalet çağrısı yapıyoruz. Çünkü çocuklarımız haksız yere yatıyorlar. Şu an içerideler, onların özgürlükleri bitti. Ben dayanamıyorum, ciğerim çok yanıyor. Anneyim ben. Bütün kadınlara da sesleniyorum, Tolgam'a, Hüseyin'e, hepsine destekçi olsunlar. Çünkü bunlar bir kadın için koştular. Gücüm yok, hiç konuşamıyorum. Ayakta zor duruyorum. Ben çocuklarımızı istiyorum. Türk adaletine güveniyorum. Madem bu ülkede kadın hakları var, benim çocuklarımı salsınlar. Benim çocuklarım hiçbir şey yapmadı. Allah'ın izniyle gelecekler, ben inanıyorum. Bu kul hakkı. Benim çocuklarım can kurtarmak için koştular ve de kurtardılar. Neden böyle bir şey oluyor? Ben adalet istiyorum. Ne yiyorum, ne içiyorum. Hiçbir şey düşünemiyorum, sadece gözümdeki yaşım bitti, dayanamıyorum. Lütfen, herkesten destek istiyorum" dedi.

"Hem psikolojisi alt üst oldu hem de bu şahıs tarafından yaralandı"

Davada 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan Hüseyin Şahin'in ablası Ayşe Şahin ise, "Hüseyin Şahin, 1 ay sonra üniversite sınavına girecek. Bu olay yüzünden hem psikolojisi alt üst oldu hem de bu şahıs tarafından yaralandı. 16 yerinden bıçaklanan kadını kızıyla kurtarmaya çalışırken kendisi de bıçaklandı ve hiçbir müdahale yapmadığı halde şu anda içeriye alındı. Adalete güveniyorum. Lütfen, özgürlüklerini istiyorum. Tekrardan hayatına dönüp okuluna devam etmesini istiyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Karısını ve Kızını Bıçaklayan Şahsa Adalet Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:22 Müşterilerine küfürler yağdıran otelden açıklama: Hesabımız çalındı Müşterilerine küfürler yağdıran otelden açıklama: Hesabımız çalındı
17:59 Göztepe, 2 yıl sonra Süper Lig’e döndü Göztepe, 2 yıl sonra Süper Lig'e döndü
16:56 İBB Başkanı İmamoğlu: Hamas’ı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz İBB Başkanı İmamoğlu: Hamas'ı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz
16:14 Bakan Şimşek ’’Ülkemize dış kaynak gelmiyor’’ diyenlere sessiz kalmadı Bakan Şimşek ''Ülkemize dış kaynak gelmiyor'' diyenlere sessiz kalmadı
15:26 Türk vatandaştan “Milliyet farkı“ ücreti aldılar Bakanlığın inceleme başlattığı lüks otelden açıklama geldi Türk vatandaştan "Milliyet farkı" ücreti aldılar! Bakanlığın inceleme başlattığı lüks otelden açıklama geldi
19:05 Samet Gümüş, Avrupa şampiyonu oldu Samet Gümüş, Avrupa şampiyonu oldu
18:50 Bounemouth’u sırtladı Enes Ünal, performansıyla Premier Lig’e damga vurdu Bounemouth'u sırtladı! Enes Ünal, performansıyla Premier Lig'e damga vurdu
18:28 Alanyaspor, İstanbulspor’u 6-0 mağlup etti Alanyaspor, İstanbulspor'u 6-0 mağlup etti
16:24 Samsun’da 11 gündür kayıp olan kız çocuğu, sahibi il dışında olan bir evde bulundu Samsun'da 11 gündür kayıp olan kız çocuğu, sahibi il dışında olan bir evde bulundu
16:17 Adana’da otobüste ayağa kalkan kadın açık kapıdan düşerek hayatını kaybetti Adana'da otobüste ayağa kalkan kadın açık kapıdan düşerek hayatını kaybetti
16:04 İBB’nin açtığı çukura düşerek hayatını kaybeden Edanur’un akrabası isyan etti: Orayı çevirmeleri gerek ama hiçbir şey yoktu İBB'nin açtığı çukura düşerek hayatını kaybeden Edanur'un akrabası isyan etti: Orayı çevirmeleri gerek ama hiçbir şey yoktu
14:52 Otel sahibinden müşteri yorumlarına skandal yanıtlar: Soyunmaktan giyinmeye vakit bulamazsın Otel sahibinden müşteri yorumlarına skandal yanıtlar: Soyunmaktan giyinmeye vakit bulamazsın
14:27 Ankara’da dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi Ankara'da dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi
14:11 AK Parti’den Erdoğan-Özel görüşmesiyle ilgili açıklama: En önemli gündem maddesi ekonomi olacak AK Parti'den Erdoğan-Özel görüşmesiyle ilgili açıklama: En önemli gündem maddesi ekonomi olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2024 19:48:15. #1.12#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Karısını ve Kızını Bıçaklayan Şahsa Adalet Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement