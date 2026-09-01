Eskişehir'de Karpuzlu Mustafa, Murat Dalkılıç ile Poz Verirken Karpuzunu İndirmedi - Son Dakika
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Eskişehir'de Karpuzlu Mustafa, Murat Dalkılıç ile Poz Verirken Karpuzunu İndirmedi

Eskişehir\'de Karpuzlu Mustafa, Murat Dalkılıç ile Poz Verirken Karpuzunu İndirmedi
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Eskişehir'de kafasında taşıdığı karpuzla tanınan inşaat ustası Mustafa Dönmez, AK Parti tarafından Dede Korkut Parkı'nda düzenlenen Murat Dalkılıç konserinde sahne alan sanatçı ve İl Başkanı Gürhan Albayrak ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Dönmez, poz verirken bile karpuzunu başından indirmeyerek etkinlik alanındakilere tebessüm ettiren anlar yaşattı.

Eskişehir'de kafasında taşıdığı karpuzla tanınan Mustafa Dönmez, AK Parti tarafından düzenlenen törende sahne alan Murat Dalkılıç ile fotoğraf çektirirken karpuzunu başından indirmedi.

Eskişehirli inşaat ustası Mustafa Dönmez, küçük yaşlarda simit satarken edindiği denge alışkanlığını sıra dışı bir yeteneğe dönüştürdü. Günlük hayatında ağırlığı kiloları bulan karpuzları kafasında düşürmeden taşıyan Dönmez, bu şekilde bisiklet kullanabiliyor ve koşabiliyor.

Geçtiğimiz pazar günü AK Parti tarafından Dede Korkut Parkı'nda gerçekleşen Murat Dalkılıç konserine gelen vatandaşlar, kafasında karpuzla dolaşan Dönmez'i hayretle izledi. Etkinlik alanında ilgi odağı olan usta, konser sonrasında sanatçı Murat Dalkılıç ve AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ile bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Poz verirken bile kafasındaki karpuzu bozmayan Dönmez, konser alanındakilere tebessüm ettiren anlar yaşattı.

Kaynak: İHA

Mustafa Dönmez, Murat Dalkılıç, Eskişehir, AK Parti, 3. Sayfa, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de Karpuzlu Mustafa, Murat Dalkılıç ile Poz Verirken Karpuzunu İndirmedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Karpuzlu Mustafa, Murat Dalkılıç ile Poz Verirken Karpuzunu İndirmedi - Son Dakika
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