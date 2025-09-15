Eskişehir'de Kavga: Bıçakla Yaralanan Genç Hayatta Kalabildi - Son Dakika
Eskişehir'de Kavga: Bıçakla Yaralanan Genç Hayatta Kalabildi

15.09.2025 17:02
Eskişehir'de alkollü bir grup ile motosikletli şahıs arasında çıkan kavgada, Y.A. boynundan yaralandı.

Eskişehir'de güvenlik kamerasına anbean yansıyan kavgada, bıçakla boynundan yaralanan şahıs, sağlık ekiplerinin 10 dakikada hastaneye yetiştirmesi ve geçirdiği operasyon sonucunda hayati tehlikeyi atlattı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Ulubat Sokak'ta henüz bilinmeyen bir nedenle düğünden çıkan ve alkollü oldukları iddia edilen bir grup ile motosikletli M.G. isimli şahıs arasında kavga çıkmıştı.

BOYNUNDAN BIÇAKLANDI

Kalabalık tarafından darp edilen motosikletli şahıs, bıçakla gruba saldırdı. Grupta B.Y. isimli şahıs bacağından hafif şekilde, 20 yaşındaki Y.A. isimli kişi ise boynundan aldığı bıçak darbesiyle ciddi derecede yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Y.A. isimli yaralı ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne 10 dakikada sevk edildi.

HAYATA SON ANDA TUTUNDU

Ciddi derecede kan kaybetmesine rağmen hızlı bir şekilde hastaneye intikal ettirilen ve başarılı operasyon geçiren şahsın hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Bacağından hafif yaralanan ve Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne sevk edilen B.Y.'nin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinden motosikletle kaçan M.G. isimli şahıs ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Polis konuyla alakalı inceleme başlattı.

BIÇAKLAMA ANI ANBEAN KAMERADA

Öte yandan yaşanan olay bir işletmenin güvenlik kameralarına faklı açılardan anbean yansıdı. Görüntülerde, kalabalık grubun motosikletli şahsa saldırıldığı ve ardından gelen bıçak darbeleriyle dağıldıkları görülüyor. Yine görüntülerde, boynundan yaralanan Y.A.'nın sendelediği, arkadaşları tarafından tutulduğu görülüyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Operasyon, Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, Kavga, Suç, Son Dakika

