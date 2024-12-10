Eskişehir'de Kayıp Erdal Yıldız Aranıyor - Son Dakika
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Eskişehir'de Kayıp Erdal Yıldız Aranıyor

Eskişehir\'de Kayıp Erdal Yıldız Aranıyor

Erdal Yıldız'ın kaybolduğu Porsuk Çayı'nda dalgıçlar arama yapıyor, çalışmalara yarın devam edilecek.

10.12.2024 19:40
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Eskişehir'de yaklaşık 3 gündür kayıp olan Erdal Yıldız'ın kamera kayıtlarında son görüldüğü yer olan Porsuk Çayı'nda dalgıçlar tarafından arama yapıldı. Saatlerce süren çalışmalara havanın kararması nedeniyle ara verildiği ve yarın devem edileceği öğrenildi.

Tepebaşı ilçesinde bulunan bir restoranda çalışan 2 çocuk babası Erdal Yıldız (40), 7 Aralık 2024 tarihinde gittiği işinden saat 02.30'da ayrıldı. Gültepe Mahallesi'nde ikamet ettiği evine geri dönmeyen adamdan bir daha haber alınamadı. Son olarak kaybolduğu gece 04.15 gibi bir mesajlaşma uygulamasında aktif olarak görünen Yıldız'la ilgili arama çalışması başlatıldı. Eşinden ayrıldığı ve borçları olduğu belirtilen adamın, kamera kayıtlarına en son Porsuk Çayı'nın Kırmızıtoprak Mahallesi'nden geçen kısmında yansıdığı tespit edildi.

Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve Dorlion Arama Kurtarma (DAK) ekiplerince Porsuk Çayı'nda arama çalışması başlatıldı. Çalışmalarda, dalgıçların sualtı araştırması yaptığı görüldü. Çalışmaları yerinde takip etmek için bahse konu noktaya gelen Eskişehir İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, ekiplerden bilgi aldı. Havanın kararması nedeniyle arama çalışmalarına ara verilirken, yarın devam edeceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Kayıp Erdal Yıldız Aranıyor - Son Dakika

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