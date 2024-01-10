Eskişehir\'de Kayıp Olan Nazmi Önal\'ı Öldürdüğü İddiasıyla Yakalanan Kardeşi Adliyeye Sevk Edildi

Eskişehir'de kayıp olarak aranan Nazmi Önal'ı öldürerek parçalara ayırdığı iddiası ile olaydan 4 ay sonra yakalanan erkek kardeşi M.Ö., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Tepebaşı ilçesi Yörükakçayır Mahallesi'nde annesi ve kardeşi ile birlikte yaşayan 64 yaşındaki Nazmi Önal, 27 Eylül 2023 tarihinde kaybolmuştu. Şizofreni hastası olduğu iddia edilen Önal'ın bulunması için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Jandarma, AKUT, Dorlion Arama Kurtarma, AFAD gönüllülerinden oluşan 50 kişilik ekip tarafından kaybolduğu ilk günden itibaren arama çalışması başlatıldı. Kaybolduktan 25 gün sonra ise Nazmi Önal'a ait olduğu iddia edilen bedeninden ayrılmış kafa ve bacaklar, bir kadın tarafından köy merkezinde bulunmuştu. Olay yerine gelen jandarma ekipleri yaptıkları çalışmada kafatasını ise bacağın bulunduğu bölgenin 15 metre ilerisinde bulmuştu.

Olayın aydınlatılması için aile bireyleri yakın takibe alındı

Köy merkezinde Nazmi Önal'a ait parçalar otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından şüphelinin yakalanması amacıyla geniş çaplı çalışma başlatıldı. Gizli olarak yürütülen çalışmalarda ekipler, Nazmi Önal'ın cinayete kurban gittiği tespit etti. Bunun üzerine aile bireyleri yakın takibe alındı. Ekipler, cinayeti Nazmi Önal ile birlikte yaşayan kardeşi M.Ö.'nün işlediğini belirleyerek zanlıyı gözaltına aldı.

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan M.Ö., geçtiğimiz günlerde İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamalarda, kardeşini öldüren şahsın yakalanması için çağrıda bulunmuştu. Ayrıca şüpheli, vücudundan parçalar bulunan kardeşi Nazmi Önal'ın cenazesine de katılmıştı.

Jandarma ekipleri tarafından başlatılan soruşma çerçevesinde işlemleri tamamlanan şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheli, adliye girişinde gazetecilerin "Kardeşini neden öldürdün?" sorusunu yanıtsız bıraktı. - ESKİŞEHİR