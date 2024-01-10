 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Eskişehir'de Kayıp Olan Nazmi Önal'ı Öldürdüğü İddiasıyla Yakalanan Kardeşi Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir'de Kayıp Olan Nazmi Önal'ı Öldürdüğü İddiasıyla Yakalanan Kardeşi Adliyeye Sevk Edildi

Eskişehir'de kayıp olarak aranan Nazmi Önal'ı öldürerek parçalara ayırdığı iddiasıyla olaydan 4 ay sonra yakalanan erkek kardeşi M.Ö., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nazmi Önal'ın kaybolmasıyla başlayan arama çalışmaları sonucunda parçalarına ulaşılan cesedin kardeşi tarafından öldürüldüğü tespit edildi ve şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir\'de Kayıp Olan Nazmi Önal\'ı Öldürdüğü İddiasıyla Yakalanan Kardeşi Adliyeye Sevk Edildi
10.01.2024 - 15:36,
Abone Ol

Eskişehir'de kayıp olarak aranan Nazmi Önal'ı öldürerek parçalara ayırdığı iddiası ile olaydan 4 ay sonra yakalanan erkek kardeşi M.Ö., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Tepebaşı ilçesi Yörükakçayır Mahallesi'nde annesi ve kardeşi ile birlikte yaşayan 64 yaşındaki Nazmi Önal, 27 Eylül 2023 tarihinde kaybolmuştu. Şizofreni hastası olduğu iddia edilen Önal'ın bulunması için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Jandarma, AKUT, Dorlion Arama Kurtarma, AFAD gönüllülerinden oluşan 50 kişilik ekip tarafından kaybolduğu ilk günden itibaren arama çalışması başlatıldı. Kaybolduktan 25 gün sonra ise Nazmi Önal'a ait olduğu iddia edilen bedeninden ayrılmış kafa ve bacaklar, bir kadın tarafından köy merkezinde bulunmuştu. Olay yerine gelen jandarma ekipleri yaptıkları çalışmada kafatasını ise bacağın bulunduğu bölgenin 15 metre ilerisinde bulmuştu.

Olayın aydınlatılması için aile bireyleri yakın takibe alındı

Köy merkezinde Nazmi Önal'a ait parçalar otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından şüphelinin yakalanması amacıyla geniş çaplı çalışma başlatıldı. Gizli olarak yürütülen çalışmalarda ekipler, Nazmi Önal'ın cinayete kurban gittiği tespit etti. Bunun üzerine aile bireyleri yakın takibe alındı. Ekipler, cinayeti Nazmi Önal ile birlikte yaşayan kardeşi M.Ö.'nün işlediğini belirleyerek zanlıyı gözaltına aldı.

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan M.Ö., geçtiğimiz günlerde İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamalarda, kardeşini öldüren şahsın yakalanması için çağrıda bulunmuştu. Ayrıca şüpheli, vücudundan parçalar bulunan kardeşi Nazmi Önal'ın cenazesine de katılmıştı.

Jandarma ekipleri tarafından başlatılan soruşma çerçevesinde işlemleri tamamlanan şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheli, adliye girişinde gazetecilerin "Kardeşini neden öldürdün?" sorusunu yanıtsız bıraktı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Eskişehir, Tepebaşı, Jandarma, Eylül, Adliye, Cinayet, Gözaltı, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Kayıp Olan Nazmi Önal'ı Öldürdüğü İddiasıyla Yakalanan Kardeşi Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika


16:30
Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'nin İstanbul'a geleceğini duyurdu Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'nin İstanbul'a geleceğini duyurdu
16:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizdeki Mossad operasyonu, İsrail'i de şaşırttı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizdeki Mossad operasyonu, İsrail'i de şaşırttı
15:56
2023'te modelliğe ara vermişti! Yıldız model Bella Hadid objektiflere üstsüz poz verdi 2023'te modelliğe ara vermişti! Yıldız model Bella Hadid objektiflere üstsüz poz verdi
15:02
Tekirdağ ve Çanakkale'de kar esareti! Köy ve mahalle yolları ulaşıma kapandı, 6 ilçede okullar tatil Tekirdağ ve Çanakkale'de kar esareti! Köy ve mahalle yolları ulaşıma kapandı, 6 ilçede okullar tatil
14:52
Ünlü popçu Sefo ameliyat oldu! Sağlık durumunu soranlara ''Sünnet oldum'' esprisini yaptı Ünlü popçu Sefo ameliyat oldu! Sağlık durumunu soranlara ''Sünnet oldum'' esprisini yaptı
14:48
İsrailli vekilden kan donduran sözler: Gazze'de masum kalmadı, hepsi yok edilmeli İsrailli vekilden kan donduran sözler: Gazze'de masum kalmadı, hepsi yok edilmeli
14:21
Ekvador'da sokağa inen askerler hayli acımasız! Polislerin intikamını almaya başladılar Ekvador'da sokağa inen askerler hayli acımasız! Polislerin intikamını almaya başladılar
14:11
Sevgilisinin kahvesine gülücük sembolü çizen baristayı yumrukladı Sevgilisinin kahvesine gülücük sembolü çizen baristayı yumrukladı

Son Dakika
16:30 Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'nin İstanbul'a geleceğini duyurdu
16:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizdeki Mossad operasyonu, İsrail'i de şaşırttı
15:56 2023'te modelliğe ara vermişti! Yıldız model Bella Hadid objektiflere üstsüz poz verdi
15:02 Tekirdağ ve Çanakkale'de kar esareti! Köy ve mahalle yolları ulaşıma kapandı, 6 ilçede okullar tatil
14:52 Ünlü popçu Sefo ameliyat oldu! Sağlık durumunu soranlara ''Sünnet oldum'' esprisini yaptı
14:48 İsrailli vekilden kan donduran sözler: Gazze'de masum kalmadı, hepsi yok edilmeli
14:21 Ekvador'da sokağa inen askerler hayli acımasız! Polislerin intikamını almaya başladılar
14:11 Sevgilisinin kahvesine gülücük sembolü çizen baristayı yumrukladı
13:51 Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak
13:06 Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 17:03:30. #1.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Kayıp Olan Nazmi Önal'ı Öldürdüğü İddiasıyla Yakalanan Kardeşi Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement