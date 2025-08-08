Eskişehir'de Kedilerin Kasten Öldürüldüğü İddiası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Eskişehir'de Kedilerin Kasten Öldürüldüğü İddiası

Eskişehir\'de Kedilerin Kasten Öldürüldüğü İddiası
08.08.2025 12:11  Güncelleme: 12:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de bazı kedilerin kasten öldürüldüğü yönündeki iddialar üzerine polis, inceleme başlattı. Çeşitli noktalarda ölü kedilerin bulunması sosyal medyada büyük tepki çekti.

Eskişehir'de son günlerde bazı kedilerin kasten öldürüldüğü iddia edilmesi üzerine polis ekipleri inceleme başlattı.

Son 1 hafta içerisinde kentin farklı noktalarında kedilerin öldürüldüğü iddialarıyla yapılan sosyal medya paylaşımları dikkat çekti. Bahse konu paylaşımlar vatandaşlar arasında büyük tepkiye sebep olurken, ihbarlar üzerine hızla harekete geçen polis ekipleri olayları incelemeye aldı. Ortaya atılan bu iddialarla ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kesici aletle karnından yaralanan ve ağaca asılan kedi olayı

Olay, 5 Ağustos 2025 tarihinde Gökmeydan Mahallesi Ulus caddesi üzerindeki parkta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, nasıl öldüğü henüz belirlenemeyen bir kedinin cansız bedeni boynundan ve ayağından iple bağlanarak ağaca asıldı. Kedinin bacak kısmında kesici aletle oluşturulduğu değerlendirilen bir yara bulunduğu görüldü. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ), Cinayet Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, olayı gerçekleştiren şüphelinin bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yavru kedinin kasten öldürüldüğü şüphesi

Bir diğer üzücü olay ise Yenikent mahallesi Münir Güney sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çevre sakini Sabri Güler'in baktığı yavru kedi geçtiğimiz gün sabah 07.45'te apartman bahçesindeki merdivenlerin üzerinde ölü bulundu. Kedinin üzerindeki açık yara ve üzerindeki tuhaf koku nedeniyle şüphe eden Güler, durumu polis ve belediye ekiplerine bildirdi. Barınak yetkilileri tarafından teslim alınan kedinin kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldığı belirtildi.

"Önceki akşam sevdiğimiz kediyi ertesi sabah bahçede ölü bulduk"

Hukuki sürecin başlatıldığını ve olayın takipçisi olacağını kaydeden Sabri Güler, şunları söyledi:

"Daha önceki akşam hem benim hem de mahalle çocuklarının sevdiği kediyi ertesi günün sabahı bahçede ölü bulduk. Kesici, delici bir aletle ya da zehirleyici bir sıvıyla zehirlendiğini değerlendiriyoruz. Üstündeki şey su değil, zaten yağmur yağmadı. Köpek olsa karnında 2 tane delik olur, 1 tane değil. Sıvının doğalgaz kokusuna benzeyen tuhaf bir kokusu var." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, Sosyal Medya, İnceleme, 3-sayfa, Medya, Polis, Çevre, Yaşam, kedi, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Kedilerin Kasten Öldürüldüğü İddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi Hayranları şaşkına döndü Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
“Gidemediğin yer senin değildir“ diyerek yapılan 140 yıllık tünel zamana meydan okuyor "Gidemediğin yer senin değildir" diyerek yapılan 140 yıllık tünel zamana meydan okuyor
Parkta infial yaratan görüntü: Burada aile var ne yapıyorsunuz Parkta infial yaratan görüntü: Burada aile var ne yapıyorsunuz?
999 kişiyi zehirleyen tavuk dönerci mahkemede suçu bakın kime attı 999 kişiyi zehirleyen tavuk dönerci mahkemede suçu bakın kime attı
Ünlü AVM’de korku dolu anlar Şarjörü boşaltıp olay yerinden kaçtı Ünlü AVM'de korku dolu anlar! Şarjörü boşaltıp olay yerinden kaçtı
Taksici tartıştığı kızı yumruk atarak bayılttı Taksici tartıştığı kızı yumruk atarak bayılttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP lideri Mustafa Destici’yi kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP lideri Mustafa Destici'yi kabul etti
Yatalak annesini 2 saat boyunca dövüp komaya soktu Yatalak annesini 2 saat boyunca dövüp komaya soktu
Duyunca şaşıracaksınız Dusan Tadic’in yeni adresi belli oldu Duyunca şaşıracaksınız! Dusan Tadic'in yeni adresi belli oldu
Ünlü golcüden Osimhen hakkında olay sözler: Karakteri soru işareti Ünlü golcüden Osimhen hakkında olay sözler: Karakteri soru işareti

11:48
Kocasıyla birlikte bastığı kadını saçından sürükledi
Kocasıyla birlikte bastığı kadını saçından sürükledi
11:38
e-Devlet’ten yeni hizmet Domuz eti kullanan restoranları listeleyecek
e-Devlet'ten yeni hizmet! Domuz eti kullanan restoranları listeleyecek
11:26
Milli Eğitim Bakanlığı, 21 özel okulun ruhsatını iptal etti
Milli Eğitim Bakanlığı, 21 özel okulun ruhsatını iptal etti
10:46
İsrail’in Gazze’yi topyekün işgal kararına Türkiye’den ilk tepki
İsrail'in Gazze'yi topyekün işgal kararına Türkiye'den ilk tepki
09:10
İsrail ordusu, Gazze’yi işgal için sınırda yığınak yapmaya başladı
İsrail ordusu, Gazze'yi işgal için sınırda yığınak yapmaya başladı
15:41
Fenerbahçe bir bombayı daha patlatıyor 25 maçta 26 gollük katkı yapan yıldız geliyor
Fenerbahçe bir bombayı daha patlatıyor! 25 maçta 26 gollük katkı yapan yıldız geliyor
15:37
ABD’de binlerce hastaya bakan sahte hemşire gözaltına alındı Terfi bile teklif edilmiş
ABD'de binlerce hastaya bakan sahte hemşire gözaltına alındı! Terfi bile teklif edilmiş
15:33
Aslanla yakın çekim uğruna az daha canından oluyordu
Aslanla yakın çekim uğruna az daha canından oluyordu
15:33
İngiliz oyuncu Norman Eshle kansere yenik düştü
İngiliz oyuncu Norman Eshle kansere yenik düştü
15:32
16 yıllık mesleğini bırakıp esnaf oldu: ’’Maaşlı çalışmaktan daha cazip’’
16 yıllık mesleğini bırakıp esnaf oldu: ''Maaşlı çalışmaktan daha cazip''
15:31
Polis memuru, tartıştığı vatandaşı bayıltana kadar dövdü
Polis memuru, tartıştığı vatandaşı bayıltana kadar dövdü
15:28
Turizm cenneti ilçenin nüfusu 4’e katlandı Adım atacak yer yok
Turizm cenneti ilçenin nüfusu 4'e katlandı! Adım atacak yer yok
15:21
Putin görüşme için Trump’a adres gösterdi, Zelenski’yi reddetti
Putin görüşme için Trump'a adres gösterdi, Zelenski'yi reddetti
15:19
4 çocuğunun gözleri önünde eski eşini boğarak katletti
4 çocuğunun gözleri önünde eski eşini boğarak katletti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2025 12:19:26. #7.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Kedilerin Kasten Öldürüldüğü İddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.