Eskişehir'de Kentsel Dönüşüm Çalışmasında Göçük: 4 İşçi Yaralı - Son Dakika
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Eskişehir'de Kentsel Dönüşüm Çalışmasında Göçük: 4 İşçi Yaralı

Eskişehir\'de Kentsel Dönüşüm Çalışmasında Göçük: 4 İşçi Yaralı

Eskişehir'de kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında meydana gelen kısmi göçükte 4 işçi yaralandı. Yaralı işçiler hastaneye sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

19.11.2024 17:51  Güncelleme: 17:55
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Kentsel dönüşün yapılan binada göçük meydana geldi: 4 işçi yaralı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de kentsel dönüşüm çerçevesinde elle yıkım yapılan bir binada meydana gelen kısmı göçük sonucunda 4 işçi yaralanırken, ekipler çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Olay, bugün saatt 16.00 sularında İstiklal mahallesi Porsuk Bulvarı Adalar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde elle yıkımı yapılan bir binada kısmı göçük meydana geldi. Yaşanan göçük sonucunda, yıkım çalışmasını gerçekleştiren Muhammed İsmail ve Eray Acatürk göçük altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekiplerince göçükten çıkartılan işçiler, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralılardan Muhammed İsmail'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, göçük olduğu esnada bina içinde bulunan diğer işçiler Selçuk Acartürk ve Şehabettin Walizade, kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı. Olayı çiziklerle atlatan işçiler, ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kısmi göçük oluşan binanın yıkılma riskine karşı çevrede geniş güvenlik tedbirleri alındı. Polis ekipleri, olayla ilgili tahkikat başlattı.

Olay yerine gelen Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Burası elle yıkım yapılan bir yer ve yaklaşık 1 aydır çalışmalar sürüyor. Bugün bir blok çökmüş. Dolayısıyla 4 işçi arkadaşımız yaralanmış. Onların hastanede sağlık durumlarında ciddi bir şey yok, ağır bir durum yok ama yan binalarda bir esneme var sanıyorum. Öyle diyor arkadaşlar. Ona göre bakıp, değerlendirip bir karar vereceğiz. Elle yıkımı yerine başka türlü daha çabuk çalışma yapılabilir. Risk varsa yıkılması gerekir. Şimdi müteahhit arkadaşımız da buradaydı, onlarla konuşuyoruz. Gerekirse bir makine getirip daha hızlı bir şekilde yıkmanın yolunu bulacağız. Neden çöktüğüyle ilgili şu anda bir bilgimiz yok. Elle yıkım yaparken ya o kart bloku çöktü ya farklı bir yere vurdular, ondan oldu. Şimdi arkadaşlar çıkıp da bir inceleme yapamıyor tabii. Biraz ortalık sakinleşince daha net bilgi veririz. Müdürümüzün dediğine göre gereken önlemler alınmış."

Kaynak: İHA

Eskişehir, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Kentsel Dönüşüm Çalışmasında Göçük: 4 İşçi Yaralı - Son Dakika

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