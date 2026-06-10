Eskişehir\'de kimliksiz kadın ölümü şüpheli

Eskişehir'de kimliği olmadığı tespit edilen ve evinde hayatını kaybeden kadının ölümü için belediye tabibi 'şüpheli' kararı verince polis inceleme başlattı.

Olay, Tepebaşı ilçesi Şirintepe mahallesi Yaşar Doğu Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, apartmanın 5'inci katında yaşayan ve isminin Mülkiye olduğu iddia edilen yaşlı kadın yakınları tarafından evinde hareketsiz bir biçimde bulundu. İhbar üzerinden olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde hayatını kaybettiği tespit edilen kadın için belediye tabibi 'şüpheli ölüm' kararı verdi. Polis ekiplerinin sevk edildiği evde bahse konu yaşlı kadına dair kimlik bulunamadı. Yakınlarından isminin Mülkiye olduğu öğrenilen ve soyadı bilinmeyen yaşlı kadının cenazesi otopsi işlemleri için Eskişehir Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR