Eskişehir'de kontrolden çıkan otomobil dolmuşa ve ağaca çarptı, yaralanan olmadı - Son Dakika
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Eskişehir'de kontrolden çıkan otomobil dolmuşa ve ağaca çarptı, yaralanan olmadı

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Eskişehir\'de kontrolden çıkan otomobil dolmuşa ve ağaca çarptı, yaralanan olmadı
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Eskişehir\'de kontrolden çıkan otomobil dolmuşa ve ağaca çarptı, yaralanan olmadı
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, Ertuğrulgazi Mahallesi'nde bir dolmuşun tamponuna sürttükten sonra yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmazken, otomobil büyük çapta zarar gördü ve dolmuştaki 4 yolcu başka bir araca nakledildi.

Eskişehir'de kontrolden çıkan otomobilin, önce bir dolmuşun tamponuna, ardından da ağaca çarparak durabildiği trafik kazası maddi zararla atlatıldı.

Kaza, saat 10.40 sıralarında Tepebaşı ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ertuğrulgazi Caddesi'nde seyir halinde olan C.D. isimli şahsın idaresindeki 26 HD 379 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen sebeple sürücüsünün kontrolünden çıktı. Süratli olduğu belirtilen otomobil, Çilem Caddesi'nden gelerek köprü üzerinden Kıraç Sokak'a dönüş yapmaya çalışan A.I. isimli şahsın idaresindeki 26 M 0193 plakalı dolmuşun tamponuna sürttü, ardından yol kenarındaki bir ağaca çarparak durabildi. Otomobil büyük çapta zarar görürken, kazada şans eseri yaralanan olmadı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Muhtemel bir kaza daha yaşanmaması amacıyla ekiplerce çevrede güvenlik tedbirleri alındı. Dolmuşta bulunan 4 yolcu, başka bir araca nakledildi.

Çevre esnafı, otomobilin çarpması sebebiyle eğrilen ve yayalar için tehlike oluşturan ağaca ilgili kurumlar tarafından müdahale edilmesi gerektiğini belirtti.

Polis ekiplerince kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
EskişehirTepebaşı3. SayfaGüncelSon Dakika

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