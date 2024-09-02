Eskişehir'de midibüs şarampole uçtu: 14'ü polis 15 kişi yaralı - Son Dakika
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Eskişehir'de midibüs şarampole uçtu: 14'ü polis 15 kişi yaralı

Eskişehir\'de midibüs şarampole uçtu: 14\'ü polis 15 kişi yaralı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde gerçekleştirilen kurtuluş etkinliklerinde görevli polis memurlarını taşıyan midibüs, sağanak yağışın etkisiyle kayganlaşan yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada 14 polis memuru ve 1 şoför yaralandı.

02.09.2024 00:19
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Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde polis memurlarını taşıyan midibüsün şarampole uçması sonucu 14'ü polis memuru 15 kişi yaralandı.

MİDİBÜS, ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Kaza, Eskişehir- Seyitgazi Karayolu'nun Karapazar ve Sarayören Mahalleleri arasındaki mevkide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ilçede gerçekleştirilen Seyitgazi'nin Kurtuluşu ve Seyyid Battal Gazi'yi anma etkinliklerinde görevli polis memurlarını taşıyan, 26 DF 596 plakalı midibüs sağanak yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda savrulmaya başladı. Sürücüsü Ş.P.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs, yol kenarında bulunan şarampole yuvarlandı.

14'Ü POLİS 15 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Araçta bulunan 14 polis memuru ve 1 şoför araçtan çıkarıldı. 10 polis memuru Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne, 5 memur ise Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada yaralananların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de midibüs şarampole uçtu: 14'ü polis 15 kişi yaralı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Barış null: çok geçmiş olsun 1 0 Yanıtla
  • Fevzi Gültekin: geçmiş olsun 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Eskişehir'de midibüs şarampole uçtu: 14'ü polis 15 kişi yaralı - Son Dakika
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