Eskişehir\'de Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

Eskişehir'de caddeden ara sokağa dönmeye çalışan otomobil ile park halindeki hafif ticari araca peş peşe çarpan motosikletin 20 yaşındaki sürücüsü ağır yaralanarak tedavi altına alındı.

Olay, saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Büyükdere Mahallesi Ali Çetinkaya Caddesi'nde 20 yaşındaki M.E.Ç. idaresindeki 26 HB 021 plakalı motosiklet, önce Aydan Sokak'a dönen 26 AHL 483 otomobile, ardından park halindeki 26 BH 867 plakalı hafif ticari araca çarptı. Yaşanan çarpışma sonucunda araçlarda maddi hasar oluşurken, yere düşen M.E.Ç. ağır yaralandı.

Yaralı motosiklet sürücüsünün sağlık durumu ağır

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince müdahale edilen M.E.Ç., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şahsın sağlık durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR