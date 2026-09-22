Komşuları en kötüsünden korkup 112'yi aradı! Eskişehir'de kilitli dükkan alarmı

Eskişehir'de dükkanının içeriden kilitli olması ve telefonlara bir süre cevap vermemesi nedeniyle öldüğü ya da bayıldığı sanılan esnaf, polis ve sağlık ekiplerini alarma geçirdi. Kapıyı açmak için itfaiye çağrıldığı esnada sanayide olduğu anlaşılan esnaf, telefonda polislere "Yaşıyorum" diyerek tepki gösterdi.

Olay, dün 18.00 sıralarında İstiklal Mahallesi Reşadiye Esnafı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; sokak üzerinde esnaflık yapan M.Y.'nin dükkanına gelen müşteriler ve komşuları, iş yerinin kapısının içeriden kilitlendiğini fark etti. Bunun üzerine M.Y.'yi telefonla arayan vatandaşlar, şahsa ulaşamayınca dükkanın içerisinde fenalaşmış ya da hayatını kaybetmiş olabileceğinden şüphelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İÇERİSİ GÖRÜNMEYİNCE İTFAİYE ÇAĞRILDI

Kısa sürede olay yerine gelen Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar), kapıyı açamayınca dükkanın camından içeriye bakmaya çalıştı. İçerinin net şekilde görünmemesi ve kapının açılmaması üzerine, içeriye müdahale edebilmek amacıyla olay yerine itfaiye ekipleri istendi.

TELEFONDA "YAŞIYORUM" DEDİ

Ekiplerin dükkan önündeki bekleyişi ve kapıyı açma hazırlıkları sürdüğü esnada, esnafı tanıyan bir vatandaş olay yerine gelerek M.Y.'ye telefonla ulaştı. Yapılan görüşmede dükkanında öldüğü sanılan esnafın sağlık durumunun iyi olduğu ve o esnada sanayide işlerini hallettiği ortaya çıktı. Kendisiyle konuşan polislere hayatta olduğunu belirterek hafif tepki gösteren esnafın iyi olduğunun anlaşılması üzerine itfaiye ekibi çağrısı iptal edildi.