Eskişehir'de Polis Ekipleri Tarafından Yapılan Uygulamada 4 Araça 41 Bin 884 TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Eskişehir'de Polis Ekipleri Tarafından Yapılan Uygulamada 4 Araça 41 Bin 884 TL Cezai İşlem Uygulandı

Eskişehir\'de Polis Ekipleri Tarafından Yapılan Uygulamada 4 Araça 41 Bin 884 TL Cezai İşlem Uygulandı

Eskişehir'de Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Karapınar Mahallesi TOKİ Seyir Tepesi, Hisar Caddesi ve Şehir Sokak çevresinde yapılan uygulamada, 113 şahıs ve 71 araç sorgulandı. Uygulama sonucunda, 2 araca dur ikazına uymamaktan, 2 araç sürücüsüne ehliyetsiz araç kullanmaktan, 1 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan ve 1 araç sürücüsüne hatalı araç sollamaktan toplamda 41 bin 884 TL cezai işlem uygulandı.

11.02.2024 11:55
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Eskişehir'de polis ekiplerince 113 şahsın ve 71 aracın sorgulandığı uygulamada 4 araca toplamda 41 bin 884 TL cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Karapınar Mahallesi TOKİ Seyir Tepesi, Hisar Caddesi ve Şehir Sokak çevresinde uygulama yapıldı. Gerçekleştirilen uygulamalarda, 113 şahıs ve 71 araç sorgulandı. Bu araçlardan 2'sine dur ikazına uymamaktan, 2 araç sürücüsüne ehliyetsiz araç kullanmaktan, 1 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan ve 1 araç sürücüsüne ise hatalı araç sollamaktan toplam 41 bin 884 TL cezai işlem uygulandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Polis Ekipleri Tarafından Yapılan Uygulamada 4 Araça 41 Bin 884 TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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