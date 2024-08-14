Eskişehir'de Polis Ekipleri Vatandaşları Bilgilendiriyor - Son Dakika
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Eskişehir'de Polis Ekipleri Vatandaşları Bilgilendiriyor

Eskişehir\'de Polis Ekipleri Vatandaşları Bilgilendiriyor

Eskişehir'de polis ekipleri, evden hırsızlık ve dolandırıcılık konularıyla ilgili vatandaşlarla yüz yüze görüşerek bilgilendiriyor. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından suç oluşmadan önce önleyici polislik kapsamında çalışmalar devam ediyor.

14.08.2024 11:24
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Eskişehir'de polis ekipleri, evden hırsızlık ve dolandırıcılık konularıyla ilgili vatandaşlarla yüz yüze görüşerek bilgilendiriyor.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından suç oluşmadan önce önleyici polislik kapsamında çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda özellikle evden hırsızlık ve dolandırıcılık konularıyla ilgili vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla Ertuğrulgazi Mahallesi semt pazarında stant çalışması yapılarak 220 vatandaş yüz yüze bilgilendirildi. Çalışmalar esnasında "Hırsızlık Olaylarına Karşı Basit Güvenlik Tedbirleri" ve "Dolandırıcılık" konulu 270 adet broşür dağıtılarak, pazar yeri bölgesinde bulunan 30 esnaf ziyareti gerçekleştirildi. Bina giriş kapılarının kapalı tutulması, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak para isteyen kişilere itibar edilmemesi ve şüpheli durumlarda 112 Acil Çağrı merkezini aramanın önemi hakkında bilgilendirilmeler yapıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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