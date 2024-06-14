Eskişehir'de Polis Kimliğiyle Dolandırıcılık Yapan Şüpheliler Yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de Polis Kimliğiyle Dolandırıcılık Yapan Şüpheliler Yakalandı

Eskişehir'de kendisini polis olarak tanıtarak dolandırıcılar tarafından bir vatandaşın 670 bin TL zarar uğratılmasıyla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, İstanbul ve Bursa'da gerçekleştirdikleri operasyonlar sonucunda 4 şüpheliyi yakaladı. 1 şüpheli İstanbul'da gözaltına alınırken, diğer 3 şüpheli Bursa'da başka bir dolandırıcılık olayından tutuklu olduğu tespit edildi.

14.06.2024 18:28
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Eskişehir'de kendisini polis olarak tanıtarak dolandırıcılar tarafından bir vatandaşın 670 bin TL zarar uğratılmasıyla ilgili çalışma başlatan jandarma ekiplerince, 1 şüpheli İstanbul'da yakalanırken, 3 şüphelinin Bursa'da karıştıkları başka bir dolandırıcılık olayından tutuklu olduğu tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, Beylikova ilçesinin İkipınar Mahallesi'nde ikamet eden bir vatandaş, geçtiğimiz günlerde kendisini polis olarak tanıtılan şahıslar tarafından 670 bin TL dolandırıldı. Bahse konu vatandaşın olayla ilgili şikayette bulunmasının ardından Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) Dedektif Timleri ile Beylikova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Yürütülen teknik ve titiz çalışmalar neticesinde, olayı gerçekleştiren 4 şüphelinin kimlik bilgileri ile olayda kullanılan aracın plakası tespit edildi.

Olaya karışan 1 şüpheli İstanbul'da yakalanırken, 3 şüphelinin Bursa'da tutuklandığı öğrenildi

Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı doğrultusunda İstanbul'da gerçekleştirilen operasyon sonucunda yakalanan 1 şüpheli gözaltına alınarak Beylikova İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Olaya karıştığı tespit edilen 3 şüphelinin ise Bursa'da karıştıkları başka bir dolandırıcılık suçundan dolayı Bursa Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu oldukları belirlendi. Beylikova İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan şüpheli dolandırıcılık suçundan adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Polis Kimliğiyle Dolandırıcılık Yapan Şüpheliler Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Polis Kimliğiyle Dolandırıcılık Yapan Şüpheliler Yakalandı - Son Dakika
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