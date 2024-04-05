Eskişehir\'de Ramazan Bayramı\'nda 1.398 trafik personeli görev başında olacak

3.Sayfa

Eskişehir'de bugün başlayan ve 9 gün sürecek olan Ramazan Bayramı'nda Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bin 398 trafik personelinin görev başında olacağı ve çeşitli denetimler gerçekleştirileceği açıklandı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Ramazan Bayramı tatili süresince il merkezi ve sınırlarında alınacak trafik tedbirleri ile vatandaşların can ve mal emniyetinin sağlanması, trafik kazalarının meydana gelmeden önlenmesi amacıyla toplam 55 noktada 331 trafik ekibi olmak üzere toplam bin 398 trafik personeli görev başında olacak. Ayrıca, insansız hava araçları ile bayram tedbirleri süresince ana arter ve kavşaklarda yapılacak planlı; kent güvenlik yönetim sistemi kameraları ile il genelinde kırmızı ışık, emniyet kemeri, kask ve cep telefonu başta olmak üzere diğer tüm ihlallere yönelik; il merkezinde sabit ve seyir halinde radarla hız denetimleri 24 saat esasına göre Eskişehir- Ankara, Eskişehir- Bursa ve Eskişehir- Kütahya yollarında planlama doğrultusunda EDS Sistemleri (Ortalama Hız) ile; şehir içi ve şehirlerarası otobüs şoförleri üzerinde 'Algılanan Yakalanma Riski Duygusu'nu geliştirmek amacıyla otobüslerde sivil personel görevlendirilerek; şehir içinde özellikle yaya trafiğinin yoğun olduğu yerlerde motosiklet ve motorlu bisiklet kullanıcılarına yönelik; modifiye edilmiş araç, uygunsuz egzoz ve ışık donanımları ile harici ses sistemleri kullanımlarının önlenmesi için sivil trafik ekiplerinin yanı sıra diğer genel hizmet personeli ile denetimler ve uygulamalar gerçekleştirileceği belirtildi. Yetkililer, trafiğe çıkacak tüm vatandaşların trafik kurallarına ve yukarıda ana hatları belirlenen tedbirlere uymalarının önemli olduğunu aktararak yol üzerinde denetim yapan görevlilerin işaret ve ikazlarına uymalarını rica etti. - ESKİŞEHİR