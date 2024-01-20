Eskişehir\'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Eskişehir'de husumetli 2 şahıs arasında çıkan tartışmanın büyümesi sonucu çıkan silahlı kavgada, 1 kişi yaralandı.

Olay, Tepebaşı İlçesi Yenibağlar Mahallesi Cihan Pınar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, daha önceden husumetli olduğu öğrenilen Alperen G. ile Nuri Ö. arasında eğlence mekanı çıkışında tartışma başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu Alperen G., yanında taşıdığı tabanca ile Nuri Ö.'ye ateş etti. Çevredeki vatandaşların ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sol bacağından yaralanan Nuri Ö., 112 Acil Servis ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinden kaçan Alperen G.'nin yakalanması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. - ESKİŞEHİR