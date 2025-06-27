Eskişehir Tunalı Mahallesi Sakarya-2 Caddesi'ne meydana gelen olayda; edinilen bilgilere göre, Ünver Apartmanı Numara 38 Daire 2'de oturan 30 yaşındaki E. Gülcü isimli erkek şahsın yakınları kendisinden haber alamayarak durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kapıyı çalmasına rağmen açan kimse olmayınca daireye çilingir yardımıyla giriş yapıldı.
Sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen şahsın ölümü belediye tabiplerinin incelemesinin ardından şüpheli olarak kayıtlara geçti. Şeker hastası olduğu öğrenilen şahsın cansız bedeni Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Morgu'na kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Eskişehir'de şüpheli ölüm: 30 yaşındaki adamın cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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