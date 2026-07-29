Eskişehir\'de Takıntılı Ayrılık Olayı

Eskişehir'de bir kadın, ayrılığı kabullenemediği iddia edilen eski erkek arkadaşının park halindeki pikap aracının lastiklerini kesti. Daha önce de aracına zarar verildiğini belirten mağdur Metin Kenan Karayel, "50 yıllık evlilikler bitiyor, hayat kısa herkes önüne baksın" dedi.

Olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Sütlüce Mahallesi Alaaddin Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 28 yaşındaki Metin Kenan Karayel'e ait 35 ARB 049 plakalı pikap aracın lastikleri, sokak üzerinde park halindeyken iddiaya göre eski sevgilisi E.Y. tarafından kesildi. Eski kız arkadaşının takıntılı davranışlar sergilediğini ve ayrılığı sindiremediğini öne süren araç sahibi Karayel, daha önce de aracını eski kız arkadaşının duvara bilerek sürttüğünü iddia etti. Önceki olayda olduğu gibi bu olayda da eski kız arkadaşından şikayetçi olmayacağını söyleyen mağdur adam, bu tarz olayları daha fazla yaşamak istemediğini dile getirdi.

"Ayrılığımızı hala kabul edemiyor"

Metin Kenan Karayel eski kız arkadaşının lastiklerini bıçakladığını iddia ederek şöyle konuştu:

"Eski kız arkadaşım yaptı, kendisi biraz takıntılıdır bana. Ayrılığımızı hala kabul edemiyor. Daha önce de kıskançlık krizine girip aracımı bilerek duvarlara sürttü. Şimdi de arabamın lastiklerini kesti. Kamera görüntülerinden bakmaya çalıştım ama kamera görüntülerinin olduğu sisteme giremedim. Kendisi beni sistemden çıkarmış. 50 yıllık evlilikler bitiyor, hayat kısa herkes önüne baksın."