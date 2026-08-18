Eskişehir’de araç, çarptığı ağacı devirip takla attı

Eskişehir'de kontrolden çıkan ticari araç, yol kenarındaki ağacı devirdikten sonra korkuluklara çarpıp takla attı. Ters dönen aracın içerisinde sıkışan yaralı sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarılmasının ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 26 VU 683 plakalı ticari araç, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan araç, yol kenarında bulunan bir ağacı devirip demir korkuluklara zarar verdikten sonra takla atarak ters döndü. Sürücünün yaralandığı kazanın esnasında kaldırımda kimsenin yürümemesi ise büyük bir facianın önüne geçti.

İtfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü çıkardı

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan ve tek başına olduğu öğrenilen sürücü, itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahaleyle çıkarıldı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.