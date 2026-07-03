Eskişehir\'de Tır Kamyonete Çarptı, Sürücü Kaçtı

Eskişehir'de arıza nedeniyle yolda duran kamyonete tırın çarpması sonucu 1 kişi yaralanırken, tır sürücüsü kaza sonrası olay yerinden kaçtı.

Olay, çevre yolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir kamyonet arıza yapınca sürücüsü aracı yol üzerinde durdurmak zorunda kaldı. Bu esnada aynı istikamette ilerleyen ve plakası ile sürücüsü henüz belirlenemeyen bir tır, arızalı kamyonete çarptı. Kazaya karışan tır sürücüsü, durmayarak olay yerinden hızla uzaklaştı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonette bulunan 1 kişi yaralandı. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR