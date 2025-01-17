Eskişehir'de Tır Kazası: Bir Yaralı - Son Dakika
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Eskişehir'de Tır Kazası: Bir Yaralı

Eskişehir\'de Tır Kazası: Bir Yaralı

Eskişehir'de arızalanan tıra çarpan otomobil sürücüsü yaralandı, trafik normale döndü.

17.01.2025 10:13
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Eskişehir'de arızalanarak yol ortasında kalan tıra arkadan çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, dün gece Eskişehir- Ankara kara yolu Eskişehir Şehirler Arası Otobüs Terminali yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yusuf T. idaresindeki 34 KPZ 905 plakalı tır, seyir esnasında arıza yaptı. Freni kilitlenen tır, orta şeritte kaldı. Bursa istikametinde seyir halinde bulunan Aytaç K. (37) idaresindeki 26 RV 224 plakalı otomobil, orta şeritte bekleyen tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaralanan otomobil sürücüsü Aytaç K., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, aksayan trafik kaza yapan araçların kaldırılması sonucu normale döndü. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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