Eskişehir'de Trafik Denetimleri: 99 Bin 310 Araç Kontrol Edildi

3.Sayfa

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince yapılan trafik denetimlerinde 99 bin 310 araç ve sürücü ile 3 bin 106 motosiklet kontrol edilip, bin 27 araç trafikten men edilirken, 49 bin 766 adet sürücüye trafik cezası uygulandı.

Eskişehir genelinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından haziran ayı boyunca çalışma yapıldı. Çalışmalarda; 13 bin 647 yük taşımacılığı, 3 bin 279 yolcu taşımacılığı yapan araç kontrol edilip, 23 bin 627 emniyet kemeri denetimi gerçekleştirildi. Ayrıca ekiplerce 10 bin 846 ise alkol denetimi gerçekleştirilirken, 99 bin 310 araç ve sürücü ile 3 bin 106 motosiklet kontrol edildi. Denetimlerde bin 27 araç trafikten men edilirken, 49 bin 766 adet sürücüye trafik cezası uygulandı. Yine haziran atı içerisinde 1 adet ölümlü trafik kazası, 288 adet de yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Denetimlerde 486 araç kullanıcınsın sürücü belgesine el konuldu. - ESKİŞEHİR