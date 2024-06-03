Eskişehir\'de 1 Haftada 7 Bin 808 Trafik Kuralı İhlali Tespit Edildi

3.Sayfa

Eskişehir Valiliği, 27 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında polis ve jandarma ekiplerince yapılan trafik denetimlerinde 7 bin 808 adet trafik kuralı ihlalinden dolayı toplam 17 milyon 45 bin 251 TL idari para cezası kesildiğini açıkladı.

Eskişehir Valiliği, 27 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ile Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan trafik denetimleri faaliyetlerini açıkladı. Yapılan faaliyetlerde, 2 bin 863 yük taşımacılığı, 967 yolcu taşımacılığı, 2 bin 326 alkol denetimi, 22 bin 898 araç ve sürücüsü ile 623 motosikletin kontrol edildiği belirtildi. Ayrıca, 1 ölümlü, 49 yaralanmalı ve 50 maddi hasarlı trafik kazasına müdahale edildiği bilgisi paylaşıldı. Eskişehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 5 bin 495 emniyet kemeri kontrolü, 5 bin 147 diğer kontrol türlerinde çalışmalar yapıldığı belirtildi. Yapılan 1 haftalık tüm denetlemeler sonucunda 7 bin 808 adet trafik kuralı ihlalinden dolayı toplam 17 milyon 45 bin 251 TL para cezası kesilirken; 301 aracın trafikten men edildiği, 347 sürücünün ise ehliyetine el konulduğu açıklandı. - ESKİŞEHİR