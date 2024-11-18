Eskişehir'de Trafik Kazası Açıklaması - Son Dakika
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Eskişehir'de Trafik Kazası Açıklaması

Eskişehir C. Başsavcılığı, seyir halindeki otobüs kazasında yalnızca 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

18.11.2024 11:20
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Eskişehir C. Başsavcılığı, Seyitgazi yolunda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden kişi sayısına ilişkin bazı basın ve yayın organlarında yanlış bilgilerin yer alması nedeniyle basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, "18 Aralık 2024 tarihinde bazı basın ve yayın organlarında Eskişehir Seyitgazi yolunda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden kişi sayısına ilişkin yanlış bilgilerin yer alması nedeniyle basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Olayla ilgili olarak; 18 Aralık 2024 tarihinde Seyitgazi ilçesi istikametinden Eskişehir ili istikametine seyir halinde olan bir yolcu otobüsü, havanın yağışlı olması ve sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla atması neticesinde kaza meydana gelmiş; Kaza sonucunda, otobüste yolcu olarak bulunan bir kişi kaza mahallinde yaşamını yitirmiş, 20 kişi ise yaralanmıştır. Bazı haberlerde yer alan "4 kişinin hayatını kaybettiği" şeklindeki bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır. Kazada yalnızca bir vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili olarak Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığımızca, soruşturma, olay yeri inceleme ve otopsi işlemleri sürmektedir" denildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Trafik Kazası Açıklaması - Son Dakika

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