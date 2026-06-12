Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Tutuklama - Son Dakika
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Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Tutuklama

Eskişehir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Tutuklama
12.06.2026 09:31
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Eskişehir'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 16 kişiden 10'u tutuklandı, yüklü miktarda uyuşturucu ele geçti.

Eskişehir'de uyuşturucu maddeleri vücut boşluklarında ve mide içerisinde taşıdığı belirlenen şahıslar polis ekiplerince yakalandı. Operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 16 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, gençleri zehirlemeye çalışan sokak satıcılarının yakalanmasına ve uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesine yönelik olarak 1-10 Haziran 2026 tarihleri arasında çalışma gerçekleştirildi. Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonlarda, yurt dışından uyuşturucu madde temin ederek Eskişehir'e getirmeye çalışan ve uyuşturucu maddeleri vücut boşluklarında ve mide içerisinde taşıdığı belirlenen şahıslar yakalandı. Ayrıca, kurulan kenevir yetiştirme düzeneğine yönelik yapılan operasyonda, ekiplerin dikkatli araması sonucu düzeneğin arka kısmında gizlenmeye çalışan bir şüpheli yakalandı. Bunun yanı sıra, besihane olarak kullanılan bir alanda gerçekleştirilen aramalarda da yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüphelilerden 10'u tutuklandı

Yürütülen operasyonlar kapsamında toplam 16 şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda; 21 bin 44 adet sentetik ecza hap, 1 kilogram metamfetamin, 250 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 52 gram esrar maddesi, 5 adet ecstacy, 1 gram kokain, 150 kök haşhaş bitkisi, 9 adet hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Haklarında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan işlem yapılan 14 şüpheliden 10'u tutuklanırken, 4 şüpheli ise adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı. Ayrıca, 1 şüpheli hakkında '2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun', 1 şüpheli hakkında ise '3298 Sayılı Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanun' kapsamında işlem başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Eskişehir, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Orhan Can Orhan Can:
    polis iyi çalışmış sonuçta bu uyuşturucu trafiği işletme açısından da zarar veriyo çünkü insanlar güvenli olmayan yerlere gitmiyo alışveriş yapamıyo sosyal ortamlar bozuluyo esnaf da biliyo bunu işinden oluyo masrafı yüksek malı daha hızlı harcanıyo 0 0 Yanıtla
  • Ayşe Gül Samsun Ayşe Gül Samsun:
    çok endişelendim açıkçası böyle maddeler çevremizde dolaşıyor mu diye sordum kendime bu tür maddelerin çevreye de verdiği zarar var herhalde bitki yetiştiriciliği yapıyorlar da doğaya ne kadar kötü geliyordur işin aslı bu işlerin kontrolü çok önemli çünkü gençler bu maddelere çok kolay ulaşıyor maalesef 0 0 Yanıtla
  • Haluk Onurlu Haluk Onurlu:
    bu operasyonlar güzel de sokakta çalışan emekçiler için bu tür olaylar ne kadar endişe verici biliyor musunuz hiç 0 0 Yanıtla
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