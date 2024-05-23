Eskişehir'de vinç ile hafif ticari araç çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Eskişehir'de vinç ile hafif ticari araç çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Eskişehir\'de vinç ile hafif ticari araç çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Eskişehir-Ankara Karayolu Kalkanlı Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, vinç ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

23.05.2024 12:06
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Eskişehir'de vinç ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Eskişehir- Ankara Karayolu Kalkanlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan Elvan B. (50) idaresindeki 06 AAF 551 plakalı hafif ticari araç, Kalkanlı Mahallesi bağlantı yolundan çıkan Yüksel Y.'nin (38) kullandığı 26 TH 955 plakalı vince çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari aracın ön kısmında büyük maddi hasar meydana geldi.

Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü Elvan B., eşi Firaz B. ve vinci kullanan Yüksel Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Elvan B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de vinç ile hafif ticari araç çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de vinç ile hafif ticari araç çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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