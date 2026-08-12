Eskişehir'de Yangın Önleyici Genel Emir - Son Dakika
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Eskişehir'de Yangın Önleyici Genel Emir

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Eskişehir Valiliği, orman yangınlarını önlemek için açık alanlarda sıkı güvenlik tedbirleri uygulayacak.

Eskişehir Valiliği, orman ve kırsal alan yangınlarını önlemek amacıyla yayımladığı genel emirle açık alanlarda kaynak, spiral ve taşlama gibi aletlerle çalışacaklara bildirim ve güvenlik tedbiri zorunluluğu getirdi.

Eskişehir Valiliği, artan yangın riskine karşı can, mal ve çevre güvenliğini korumak amacıyla 2026/1 sayılı Genel Emir yayımladı. Alınan karar doğrultusunda, 10 Ağustos - 31 Ekim 2026 tarihleri arasında il genelindeki köy, orman köyü, tarla, bağ, bahçe, çiftlik ve maden ocağı gibi açık alanlarda kıvılcım çıkaran aletlerle yürütülecek faaliyetler sıkı kurallara bağlandı.

Valilikten yapılan açıklamada; kaynak, spiral, kesme ve taşlama makineleriyle çalışmaya başlamadan önce yetkili Polis veya Jandarma birimlerine şahsen, telefonla ya da Hayat 112 mobil uygulaması üzerinden bildirimde bulunulması, çalışma alanının çevresindeki en az 10 metrelik yarıçapta bulunan ot, anız, çalı, talaş ve akaryakıt gibi tüm yanıcı maddelerin temizlenmesi, sahada en az 6 kilogram kapasiteli ABC tipi yangın söndürme tüpü bulundurulması, işin büyüklüğüne göre su tankeri veya yeterli kapasitede yangın müdahale ekipmanının hazır edilmesi, işlem boyunca kıvılcım sıçramasını önleyici tedbirler alınarak alanın kesintisiz gözetim altında tutulması gerektiği bildirildi.

31 Ekim 2026 tarihine kadar yürürlükte kalacak genel emir kapsamında, kurallara aykırı hareket eden ilgililer hakkında adli ve idari yaptırımların uygulanacağı belirtildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de Yangın Önleyici Genel Emir - Son Dakika

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