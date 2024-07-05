Eskişehir Şehir Hastanesi'nde Taşeron İşçilere Mobbing ve Gecikmeli Maaş Şikayeti - Son Dakika
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Eskişehir Şehir Hastanesi'nde Taşeron İşçilere Mobbing ve Gecikmeli Maaş Şikayeti

Hak-İş/Hizmet-İş Sendikası temsilcileri, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde şirkete bağlı şekilde çalışan ve maaşlarını geç alan, ayrıca sendika üyesi olduğu için mobbinge maruz kalan personellerin sesini duyurmak için bir araya geldi. Sendika temsilcileri, çalışma koşullarının ağırlaştığını, iş yükünün arttığını ve ücretlerin gecikmeli ödendiğini belirterek, işvereni ve birim amirlerini yasalara uymaya davet etti.

05.07.2024 15:02
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Hak-İş/Hizmet-İş Sendikası temsilcileri, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde şirkete bağlı şekilde çalışan ve maaşlarını geç alan, ayrıca sendika üyesi olduğu için mobbinge maruz kalan personellerin sesini duyurmak için bir araya geldi.

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde şirkete bağlı şekilde taşeron olarak çalışan personellerin yaşadığı sıkıntıların daha geniş kitlelere duyurularak tepki gösterilmesi amacıyla Hak-İş/Hizmet-İş Sendikası temsilcileri bir araya geldi. Eskişehir Şehir Hastanesi önünde bir araya gelen yaklaşık 50 kişilik grup, sloganlar atarak tepkilerini dile getirdi. Sendika adına basın açıklaması yapan Hak-İş/Hizmet-İş Ankara Şube Başkanı Recep Dere, "İşçiler, ücretlerini bazen birkaç hafta gecikmeli, bazen birkaç ay gecikmeli olarak ödeniyor. Aylardır maaşlarını alamayan kardeşlerimiz var" dedi.

"Arkadaşlarımız, 5 kişilik işi 2 kişiyle yapmaktadır"

Eskişehir Şehir Hastanesi önünde gerçekleştirilen eylemde açıklama yapan Hak-İş/Hizmet-İş Ankara Şube Başkanı Recep Dere, şu ifadeleri kullandı:

"Eskişehir Şehir Hastanesi'nde taşeron şirket bünyesinde çalışan emekçiler, son derece zor, uzun ve yorucu mesailerle ağır şartlarda ve düşük ücretlerle çalışarak hayata tutunmaya çalışmaktadır. Çalışma şartları giderek ağırlaşmaktadır. Hastane temizliğinden hastanın temizliğine kadar pek çok işi yapan arkadaşlarımız, 5 kişilik işi 2 kişiyle yapmaktadır. Gece gündüz gösterilen büyük özveriye rağmen, işçilere "çok iş, az ücret" politikası uygulanmaktadır. Şehir Hastanesi emekçileri sosyal haklardan da mahrumdur. Ücretlerini günü ve zamanında alamıyorlar; ücretleri bazen birkaç hafta gecikmeli, bazen birkaç ay gecikmeli olarak ödeniyor. Aylardır maaşlarını alamayan kardeşlerimiz var. Bu konuda büyük bir mağduriyet oluşmuş, şehir hastanesi emekçileri çocuklarına ve eşlerine karşı mahcup hale getirilmiştir. Bıçak kemiğe dayanmıştır. Özetle söylemek gerekirse, büyük umutlarla kurulan şehir hastaneleri, burada çalışan işçiler isin zulme dönüşmüş durumdadır. Haksızlıklara ses çıkaranlar baskı görmekte, mobbinge maruz kalmaktadır. Ücretlerinde iyileştirme ve insani şartlarda çalışma talep eden emekçi kardeşlerimiz, kanunun kendilerine tanıdığı hakkı kullanarak, Hizmet-İş Sendikamızda örgütlenmeye başlamışlardır. Bir kısım arkadaşlarımız sendikaya üye olma arkadaşlarımız sendikaya üye olma hakkini kullandığı için haksız ve hukuksuz olarak işten çıkarılmıştır. Arkadaşlarımız, birim amirleri tarafından sendikaya üye olmamaları yönünde tehdit edilmektedir. Hukuken bir karşılığı olmayan mesnetsiz gerekçelerle is akitleri feshedilmektedir. Diğer taraftan da sendikamıza üye olan arkadaşlarımız yine baskı ve tehditle istifa etmeye zorlanmaktadır. Böylece çalışan arkadaşlara gözdağı verilmektedir. Bu, alenen suçtur, mobbingdir, kıyımdır, adaletsizliktir. Bu, işyeri barışını dinamitlemektir. Bu durumu nefretle kınıyor, işvereni ve birim amirlerini yasalara uymaya davet ediyoruz." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir Şehir Hastanesi'nde Taşeron İşçilere Mobbing ve Gecikmeli Maaş Şikayeti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir Şehir Hastanesi'nde Taşeron İşçilere Mobbing ve Gecikmeli Maaş Şikayeti - Son Dakika
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