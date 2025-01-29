Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu kıyafet bağış kutularını kaldırttı - Son Dakika
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Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu kıyafet bağış kutularını kaldırttı

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Ankara Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Türk Kızılayı'na ait kıyafet bağış kutularını kaldırttı. Kutuların kaldırılma anı kameralara anbean yansırken Beşikçioğlu'nun bu hamlesine yardıma muhtaç vatandaşlar da bölge halkı da da tepki gösterdi.

29.01.2025 09:42  Güncelleme: 10:03
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Türkiye'de ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak için belirli noktalara bırakılan Türk Kızılayı'na ait kıyafet dönüşüm kutuları projesi kritik bir bağış kanalı görevi görürken Ankara'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

BELEDİYEYE AİT İŞ MAKİNELERİNİ KULLANDILAR

Sabah gazetesinin haberine göre CHP'li Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Türk Kızılayı'na ait kıyafet bağış kutularını belediyeye ait iş makineleriyle kaldırttı.

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu kıyafet bağış kutularını kaldırttı

ÖZEL FİRMANIN KUTUSUNA DOKUNMADILAR

Kutuların iş makineleri vasıtasıyla kaldırıldığı ve taşındığı anlar kameralara saniye saniye yansırken, görüntülerde belediye ile anlaşması bulunan özel bir firmaya ait giysi toplama kutularına ise dokunulmadığı fark edildi.

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu kıyafet bağış kutularını kaldırttı

VATANDAŞLARI KIZDIRDI

Beşikçioğlu'nun bu hamlesi büyük bir tartışmayı da beraberinde getirirken yaşanan gelişme yardıma muhtaç vatandaşları da bölge halkını da kızdırdı.

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu kıyafet bağış kutularını kaldırttı

Erdal Beşikçioğlu, Türk Kızılayı, 3-sayfa, Ankara, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu kıyafet bağış kutularını kaldırttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (30)

  • Kara kartal null:
    su depremzedelere cadir satan kizilay degilmi bu 100 130 Yanıtla
  • ferhat eser:
    bunu bi gözaltına alsınlar önce köpekleri toplatmıycam diyordu sokaklardan 123 72 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    devkete hamaset besliyorlar kizilay devletin kurumu 107 73 Yanıtla
  • ferhat eser:
    ters kelepçe 84 53 Yanıtla
  • Osman YILMAZ:
    Kızılay eminim onlarına satıyordur ???? 66 33 Yanıtla
  • Ercan Bey:
    Bir şey yaparak değil yapılanı yıkıp ve peşine süslü cümle kurarak gündem olmak tam olarak budur.. Bu mudur hizmet? 70 23 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    sen yardım et o zaman fakire para var demekki 65 26 Yanıtla
  • Apple User:
    Ben Etimesgut merkezde yaşıyorum. o kıyafet kutuları çöp kutusu gibi kirli pis, gelen yok giden yok, bir görevli gelipte içini açıp kıyafet var mı yok mu bakmıyor. yağmur çamur altında muhtemelen kimsede içine kıyafet atmıyor, atıyorsada kullanılabilir kıyafet atmıyor, o yüzden kıyafet yardımı yapacak kişiler için Belediye binasının yanında depo gibi yer var orada görevliler var kıyafeti alıyor, temiz giyilebilir olanları tasnif edip askıya asıyor. 72 14 Yanıtla
  • Demirtas null:
    her şeyi de abartmayın,vardır bir açıklaması?? Bende karşıyım,çingeneler kumbaraya çocuk sokup boşaltıyor ve 2.el pazarında satıyorlar. onların alamadıklarını Kızılay tekstil firmalarına satıyor. Onlarda geri dönüşüm diye üretip satıyor. SONUÇ İKİ GÜNDE YIRTILAN ÇOCUK EŞOFMANLARI. 51 11 Yanıtla
  • monşer null:
    İşte bu çok iyi 20 11 Yanıtla
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