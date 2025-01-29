Türkiye'de ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak için belirli noktalara bırakılan Türk Kızılayı'na ait kıyafet dönüşüm kutuları projesi kritik bir bağış kanalı görevi görürken Ankara'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Sabah gazetesinin haberine göre CHP'li Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Türk Kızılayı'na ait kıyafet bağış kutularını belediyeye ait iş makineleriyle kaldırttı.
Kutuların iş makineleri vasıtasıyla kaldırıldığı ve taşındığı anlar kameralara saniye saniye yansırken, görüntülerde belediye ile anlaşması bulunan özel bir firmaya ait giysi toplama kutularına ise dokunulmadığı fark edildi.
Beşikçioğlu'nun bu hamlesi büyük bir tartışmayı da beraberinde getirirken yaşanan gelişme yardıma muhtaç vatandaşları da bölge halkını da kızdırdı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu kıyafet bağış kutularını kaldırttı - Son Dakika
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