Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve 43 kişiye tutuklama talebi

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 43'ü tutuklama, 10'u ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında toplam 55 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Soruşturma çerçevesinde aralarında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 43 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilirken, 10 şüpheli hakkında ise imza atma yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağını içeren adli kontrol tedbiri uygulanması talep edildi. Öte yandan 1 şüphelinin hastanede tedavi altında bulunduğu için adliyeye sevk edilmediği öğrenildi.

Soruşturmaya ilişkin adli sürecin sürdüğü bildirildi.