Etimesgut'ta üst geçidin asansörüne çarpan EGO otobüsünde 24 kişi yaralandı - Son Dakika
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Etimesgut'ta üst geçidin asansörüne çarpan EGO otobüsünde 24 kişi yaralandı

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Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 530-1 hat numaralı EGO otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle üst geçidin asansörüne çarptı. Kazada 24 kişi yaralanırken araçta sıkışan otobüs şoförü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde EGO otobüsünün üst geçit asansörüne çarpması sonucunda meydana gelen kazada 24 kişi yaralandı.

Kaza, Etimesgut ilçesi Erler Mahallesi 2453'üncü Cadde'de saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki 530-1 hat numaralı bir EGO otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bir üst geçidin asansörüne çarptı. Kazanın ardından çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk incelemede kazada 24 kişinin yaralandığı, otobüs şoförünün ise araçta sıkıştığı belirlendi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu otobüs şoförü sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Etimesgut'ta üst geçidin asansörüne çarpan EGO otobüsünde 24 kişi yaralandı - Son Dakika
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