Ev Hayali Kabusa Döndü: Müteahhit Dolandırıcılığı - Son Dakika
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Ev Hayali Kabusa Döndü: Müteahhit Dolandırıcılığı

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Kocaeli'de müteahhit olduğunu iddia eden bir kişi, ucuza daire vadediği 12 kişiden 2.5 milyon TL toplayarak inşaatı yarım bıraktı. Mağdurlar, paralarını alamadıkları gibi dolandırıldıklarını ileri sürdü.

12.04.2025 10:58  Güncelleme: 11:03
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Ev hayali kabusa döndü

Ucuza daire masalı adliyede bitti: SGK borcunu bile vatandaşa ödetmiş

"Müteahhittim" dedi, inşaatı yarım bırakıp aldığı paralarla kaçtı

KOCAELİ - Kocaeli'de müteahhit olduğunu iddia eden bir kişi, daire yapacağını ve ucuza satacağını söyleyerek 12 kişiden yaklaşık 2.5 milyon TL topladı. İnşaatın yarım kalmasıyla şüphelenen vatandaşlar savcılığa başvurdu. Sanık tutuksuz yargılanırken, mağdurlar ne evlerini ne de paralarını geri alamadıklarını belirtti. Mağdurlardan bazılarının daire alabilmek için arabalarını sattığını, bir müştekinin ise sanığın SGK borçlarını dahi ödediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, müteahhit olduğunu söyleyen E.Ç., henüz başlamadığı bir inşaat projesi için vatandaşlardan daire vaadiyle para topladı. Ancak iddiaya göre E.Ç., inşaatı yarım bırakarak ortadan kayboldu. 12 kişiden toplamda yaklaşık 2.5 milyon TL aldığı belirtilen sanığın bir daha müştekilerle iletişime geçmediği öğrenildi. İnşaatın yarım kalmasıyla dolandırıldıklarını düşünen 12 kişi E.Ç'den şikayetçi oldu.

Mağdurlardan bazılarının daire alabilmek için arabalarını sattığını, bir müştekinin ise E.Ç'nin SGK borçlarını dahi ödediği öğrenildi.

İddianameden

Hazırlanan iddianamede, şüpheli E.Ç'nin müteahhitlik yaparak çevresine güven sağladığı, ucuza daire sattığını söyleyerek vatandaşlardan para aldığı belirtildi. E.Ç.'nin 2018-2021 yılları arasında belediyeye herhangi bir ruhsat başvurusunda bulunmadığı, aldığı paraları iade etmediği ve bu şekilde menfaat sağladığı kaydedildi. Sanığın üzerine atılı suçu işlediğinin ifade edildiği iddianamede, ayrıca bir müştekiden "kar payı" vaadiyle para aldığı, bazı kişilerden "ince işçilik" karşılığı para talep ettiği ancak hiçbir vaadini yerine getirmediği vurgulandı. E.Ç. hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan hazırlanan iddianame Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Sanık E.Ç. ifadesinde suçlamaları reddederek, işlerin kötü gitmesi nedeniyle daireleri teslim edemediğini öne sürdü.

"Arabamı sattım"

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya müştekiler H.D., A.G., K.A. ve H.Ü. katılırken, sanık E.Ç. duruşmaya gelmedi.

Mağdur olduğunu söyleyen müşteki M.S.B., "Sanığın bana ev satacağı vaadi üzerine arabamı 50 bin TL'ye satıp toplam 140 bin TL kendisine ödeme yaptım. Bana satmayı vaat ettiği ev, o dönemin şartlarına göre 180 bin TL'ydi. Karlı alışveriş olacağını düşünüp kabul ettim. Zararım giderilmedi, şikayetçiyim" dedi.

Bir diğer mağdur H.Ü., "Sanığa 2 araç ve 250 bin TL verdim. Kendisi bana 3 daire verecekti ancak ne evi ne de parayı alamadım, şikayetçiyim" şeklinde konuştu.

"85 bin TL ödeme yaptım

Ne parasını ne de evi alabildiğini söyleyen H.D., "Sanığa 60 bin ödeme yaptım. 160 bin TL'ye bana daire satacaktı. Ancak daireyi yarım bırakıp kaçtı, mağdur olduk" diye konuştu.

A.G. ise "Sanık bana yeni yaptığı inşaatta daireyi satmayı taahhüt etti. Satacağı daireyi toplam 165 bin değerindeydi. Kendisine toplam 85 bin TL ödeme yaptım. Zararım giderilmedi" ifadelerini kullandı.

"SGK borcunu bile ödedim"

Müşteki K.A. da, "Sanığa 137 bin TL verdim. Ancak toplam alacağım sanığın SGK borçlarını da ödemek suretiyle 300 bin TL'ye ulaştı. Param iade edilmedi, şikayetçiyim" dedi.

Mahkeme heyeti, diğer mağdurların da dinlenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ev Hayali Kabusa Döndü: Müteahhit Dolandırıcılığı - Son Dakika

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