Mut'ta yanan evden kurtuluş: Küçük kız aşağıda tutulan halının üzerine atladı - Son Dakika
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Mut'ta yanan evden kurtuluş: Küçük kız aşağıda tutulan halının üzerine atladı

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Mut\'ta yanan evden kurtuluş: Küçük kız aşağıda tutulan halının üzerine atladı
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Mersin'in Mut ilçesindeki 3 katlı bir binanın en üst katında yangın çıktı. Alevlerin sardığı dairede bulunan 7 yaşındaki S.Ş., vatandaşların aşağıda gerdiği halıya atlayarak kurtarıldı. Sırtından yanan çocuk ambulansla ilçedeki devlet hastanesine, oradan da Mersin'e sevk edildi. İtfaiyenin söndürdüğü yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Mersin'in Mut ilçesinde bir evde çıkan yangın sırasında 7 yaşındaki kız çocuğu, 3'üncü kattan vatandaşların açtığı halının üzerine atlayarak kurtuldu.

SON KATTAKİ DAİREDE YANGIN ÇIKTI

Yangın, ilçeye bağlı Kültür Mahallesi Şehit Ahmet Ersoy Ortaokulu yanındaki 3 katlı binada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, son kattaki D.Ş.'ye ait dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

AŞAĞIDA AÇILAN HALIYA ATLADI

Yangın sırasında evde bulunan 7 yaşındaki kız çocuğu S.Ş., vatandaşlar tarafından açılan halının üzerine atlayarak kurtuldu. Sırt kısmında yanık olduğu öğrenilen çocuk, ambulansla önce ilçe devlet hastanesine, ardından Mersin'e sevk edildi.

Olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi Mut İtfaiye Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiyenin müdahalesi sonucu söndürülen yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
3. SayfaİtfaiyeMersinÇocukMutSon Dakika

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