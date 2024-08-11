3.Sayfa

Evden ayrılmak isteyen eşini sokak ortasında bıçakladı

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kişi; tartıştıktan sonra evden ayrılmak isteyen eşini sokak ortasında bıçakladı. Hastaneye kaldırılan talihsiz kadının bavulları sokakta kaldı.

İddiaya göre eşiyle tartışan ve ilçeye bağlı Yenişehir mahallesi Fermanlı sokaktaki evinden ayrılmak isteyen Y.Ü. ile eşi G.Ü. arasında tartışma çıktı. Bavullarını alarak evden ayrılan Y.Ü.'yü takip eden G.Ü., Saba sokak üzerinde yeniden tartışmaya başladı. G.Ü. burada eşi Y.Ü.'yü bıçaklayarak kayıplara karıştı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan Y.Ü.; sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise olay yerinden kaçan G.Ü.'yü Huzur sokakta kısa sürede suç aleti ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.