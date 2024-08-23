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Evinden çıktı, silahla vuruldu: O anlar kameraya yansıdı

ADANA - Adana'da bir kişinin evinden çıktıktan sonra uğradığı silahlı saldırı anbean güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, Sarıçam ilçesinde bir kişi, evinden çıktığı sırada silahlı saldırıya uğrayarak ayağından yaralandı.

Olay anı anbean güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Saldırıyı düzenleyen şüpheli evin önünde beklerken saldırı düzenleyeceği kişinin çıkmasını bekledi. Şüphelinin saldırı düzenleyeceği kişi evden çıkınca ateş ederek olay yerinden kaçtığı görüldü.