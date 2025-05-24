Evine girerken aracının önünü kesip kalaşnikofla kurşun yağdırdılar - Son Dakika
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Evine girerken aracının önünü kesip kalaşnikofla kurşun yağdırdılar

Evine girerken aracının önünü kesip kalaşnikofla kurşun yağdırdılar
24.05.2025 12:04
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Kağıthane'de oturduğu siteye girmek isteyen Ümit E.'nin aracının önü, kendisini takip eden bir araç tarafından kesildi. Maskeli saldırganlar, kalaşnikofla saldırıda bulundu. Ümit E.'nin karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili konuşan bir görgü tanığı, saldırganların silahı yere atıp kaçtıklarını belirtti.

KAĞITHANE'de oturduğu siteye girmek isteyen Ümit E.'nin (43) aracının önü kendisini takip eden başka bir araç tarafından kesildi. Ümit E. araçtakiler tarafından kalaşnikoflu saldırıya uğradı. Ümit E.'nin de silahıyla karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Maskeli 3 saldırgan olay yerinden kaçarken yaşananlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece saat 00.00 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ümit E., gece saatlerinde 34 SP 3435 plakalı aracıyla evinin bulunduğu siteye girmek istedi. Ümit E.'nin aracının önü, otoparkına gireceği sırada 34 KOP 216 plakalı araç tarafından kesildi. Daha sonra araçtan inen yüzü maskeli saldırganlar, Ümit E.'ye kalaşnikof diye bilinen uzun namlulu silahla ateş açtı. Ümit E.'nin de silahla karşılık vermesi üzerine saldırganlar geldikleri araca binerek kaçtı. Ümit E. ise kendi aracına binerek otoparka girdikten sonra buradan da ateş etmeyi sürdürdü. Film sahnelerini aratmayan silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

ÖNÜNÜ KESİP KURŞUN YAĞDIRDILAR

Olayın ardından ihbar üzerine çok sayıda polis ekibi olay yerine sevk edildi. Kısa sürede gelen polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek çevrede önlem aldı. Ruhsatsız olduğu belirlenen silahını polise teslim eden Ümit E., husumetlisinin olmadığını, önceden bir Yediemin otoparkında çalıştığını söyledi. Polis ekiplerinin çevrede yaptığı çalışmada, çok sayıda kovan olduğu, sokak girişinde kalaşnikof olduğu görüldü. Devam eden incelemede, otoparktaki 34 SP 3435 plakalı araçta 8 ve sokakta park halinde bulunan 34 FGU 931 plakalı araçta ise 1 giriş olduğu tespit edildi.

GÜNDÜZ ARACINA GPS TAKILMIŞ

Öte yandan poliste 3 suç kaydı bulunan Ümit E.'nin sabah saatlerinde aracına GPS yerleştirdiklerini, kendisinin farkettiğini ve çıkardığını söylediği öğrenildi. Daha sonra da gündüz saatlerinde gördüğü aracın bugün kendisini takip ettiğini, saldırının olduğu sokakta önünü kestiğini söylediği bilgisine ulaşıldı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

'ARACIN İÇİNDEKİLER YARDIM EDİN DİYE BAĞIRIYORDU'

Olayla ilgili konuşan Yakup Haydaroğlu, "Evimdeyken uzun namlulu silahtan geldiğini düşündüğüm sesler duydum. Balkona çıkıp baktığımda bir kadının bağırma sesleri geliyordu. Araçta bir kadın ve bir adam vardı. Siteye giren araca başka bir araçla gelip sıkmışlar. Silah sesleri gelince bütün herkes aşağıya indi. Balkondan baktığımda saldırganlar silahı yere atıp kaçtılar. Bizim gördüğümüz kadarıyla yaralı yoktu. Aracın içindekiler yardım edin diye bağırıyorlardı" dedi.

Kaynak: DHA

Kalaşnikof, Kağıthane, Güvenlik, 3-sayfa, Polis, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Evine girerken aracının önünü kesip kalaşnikofla kurşun yağdırdılar - Son Dakika

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