Evlat nöbetindeki ailelerin bayramı buruk geçiyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Evlat nöbetindeki ailelerin bayramı buruk geçiyor

Çocukları terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırılan ailelerin evlat nöbeti Kurban Bayramı'nda da sürüyor.

17.06.2024 11:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Evlat nöbetindeki ailelerin bayramı buruk geçiyor

DİYARBAKIR - Çocukları terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırılan ailelerin evlat nöbeti Kurban Bayramı'nda da sürüyor. Sabahın erken saatlerinde HDP il binası önüne gelen aileler bayramı buruk geçiriyor.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek dağa kaçırılan çocukları için oturma eylemi başlatan ailelerin evlat mücadelesi HDP il binası önünde kararlılıkla devam ediyor. Ramazan Bayramı'nda da evlat nöbetini sürdüren aileler, çocuklarının fotoğrafına bakarak hasret gideriyor.

Nöbetini sürdüren Süleyman Aydın, 15 yaşında kandırılarak dağa kaçırıldığını ileri sürdüğü oğlu Özkan Aydın'a seslenerek, 'teslim ol' çağrısında bulundu.

"Tarihin en uzun mücadelesini veriyoruz"

Evlat hasretinden bayram sevinci yaşayamadıklarını söyleyen Aydın, "Gördüğünüz gibi Kurban Bayramında da evlat mücadelemiz yılmadan devam ediyor. 5 yıldır biz HDP önünde evlat mücadelesi veriyoruz. Tarihin en uzun mücadelesini veriyoruz. Biz sadece evlatlarımızı istiyoruz. Eğer konu evlatlarımız olmamış olsaydı hiçbir güç bizi buraya getiremezdi. Biz burada terör mağduruyuz. Biz evlatlarımızı sonuna kadar isteyeceğiz. Bu süreçte bizi yalnız bırakmayan, evlatlarımız için büyük mücadele veren başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkesin Kurban Bayramını kutluyoruz" dedi.

Oğlu Mahmut için her sabah HDP önündeki evlat çadırının yolunu tutan Bedriye Uslu da, 28 bayramdır çocuğundan ayrı olduğunu ifade etti.

Evladını almadan bir yere gitmeyeceğini belirten Uslu, "Oğlum Mahmut için her sabah çadırın yolunu tutuyorum. Ben hiçbir zaman Allah'tan umudumu kesmedim, kesmeyeceğim. İnşallah bir gün oğlumu buradan alıp eve götüreceğim. 28 bayramdır oğlumdan ayrıyım. Bu bir anne için çok zor. Rabbim kimseyi evladıyla sınamasın. İnşallah Allah'ın izniyle, devletimizin gücüyle bir gün evladımızı alıp eve gideceğiz" diye konuştu.

Evlat mücadelesindeki Zekiye Bozdağ ise, kardeşi Süleyman Çetinkaya'yı en son 2019 yılının Kurban Bayramında gördüğünü söyledi.

Bozdağ, şunları kaydetti:

"Kardeşim 2019 yılında HDP Gençlik Kolları Başkanlığı aracılığıyla kandırılarak dağa kaçırıldı. 5 yıldır ben de kardeşim için evlat nöbeti çadırına gelip gidiyorum. Kardeşimi en son 2019 yılının Kurban Bayramında gördüm. O zamandan bu yana kardeşimden haber almıyorum. Kardeşim, eğer beni görüp duyuyorsan gel devletimize teslim ol.

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, PKK, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Evlat nöbetindeki ailelerin bayramı buruk geçiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:31 Bayram ziyaretinde CHP’den AK Parti’ye “asgari ücret“ çağrısı: Umarız müjdeyi verirsiniz Bayram ziyaretinde CHP'den AK Parti'ye "asgari ücret" çağrısı: Umarız müjdeyi verirsiniz
11:22 İsrail Başbakanı Netanyahu savaş kabinesini feshetti İsrail Başbakanı Netanyahu savaş kabinesini feshetti
10:50 CHP’yi karıştıracak iddia: Kılıçdaroğlu’na “Özel’in yerine İmamoğlu’nu getirelim“ teklifi yaptılar CHP'yi karıştıracak iddia: Kılıçdaroğlu'na "Özel'in yerine İmamoğlu'nu getirelim" teklifi yaptılar
09:59 Eşi ve 3 yaşındaki oğlunu silahla vurarak öldüren polis aynı tabancayla intihar etti Eşi ve 3 yaşındaki oğlunu silahla vurarak öldüren polis aynı tabancayla intihar etti
08:45 Oktay Kaynarca’dan dikkat çeken çıkış: Ben Türkiyeliyim Oktay Kaynarca'dan dikkat çeken çıkış: Ben Türkiyeliyim
11:38 Mehmet Ali Erbil, yeni yarışmasında Vatan Şaşmaz’ı anarken duygusal anlar yaşadı Mehmet Ali Erbil, yeni yarışmasında Vatan Şaşmaz'ı anarken duygusal anlar yaşadı
11:27 Bayramda İstanbul’da ulaşım krizi: Vatandaşlar yolculuk paylaşımına yöneldi Bayramda İstanbul'da ulaşım krizi: Vatandaşlar yolculuk paylaşımına yöneldi
11:05 MHP’li isim uyardı, AK Partili Yıldız masadaki çikolatanın tadına bakmak zorunda kaldı MHP'li isim uyardı, AK Partili Yıldız masadaki çikolatanın tadına bakmak zorunda kaldı
10:59 Döviz kurları haftaya düşüşle başladı Döviz kurları haftaya düşüşle başladı
10:35 Kriz onları da vurdu Kay Süt iflas etti, fabrika icradan satışa çıkarılıyor Kriz onları da vurdu! Kay Süt iflas etti, fabrika icradan satışa çıkarılıyor
10:34 Siyasi partilerde bayramlaşma ziyareti CHP’li ismin sözleri soğuk rüzgarlar estirdi Siyasi partilerde bayramlaşma ziyareti! CHP'li ismin sözleri soğuk rüzgarlar estirdi
10:28 TESK Genel Başkanı Palandöken: Sanayici kalifiyeli eleman, esnaf ve sanatkar ise çırak yok diyor TESK Genel Başkanı Palandöken: Sanayici kalifiyeli eleman, esnaf ve sanatkar ise çırak yok diyor
10:04 Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir gizlice evlendi mi Jet yalanlama geldi Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir gizlice evlendi mi? Jet yalanlama geldi
09:39 Türkiye’de mayıs ayında 110 bin 588 konut satıldı Türkiye'de mayıs ayında 110 bin 588 konut satıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2024 12:43:21. #1.11#
SON DAKİKA: Evlat nöbetindeki ailelerin bayramı buruk geçiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement