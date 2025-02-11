Evlenmekten vazgeçen sevgilisini boğarak öldürdü - Son Dakika
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Evlenmekten vazgeçen sevgilisini boğarak öldürdü

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Brezilya'da düğün hazırlıkları yaptığı erkek arkadaşı son anda evlilikten vazgeçince, 22 yaşındaki Bianca Larissa Vieira Caldeira, 6 yıllık sevgilisi Junio Pereira Barbosa'yı öldürdü. Düğününe sadece 10 gün kala çift arasında çıkan tartışma sonucu düğün iptal oldu. İntikam almak için sevgilisinin pizzasına zehirli madde koyan genç kadın, ağır hasta olan sevgilisini ertesi gün boğarak öldürdü.

11.02.2025 10:27  Güncelleme: 10:39
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Brezilya'da düğün hazırlıkları yaptığı erkek arkadaşı son anda evlilikten vazgeçince, genç kadın korkunç bir intikam planı hazırladı. 22 yaşındaki Bianca Larissa Vieira Caldeira, 6 yıllık sevgilisi Junio Pereira Barbosa'yı (27) acımasızca öldürdü.

Olay şöyle gelişti: Yaşlı bakıcı olarak çalışan Caldeira, erkek arkadaşı Junio ile evlenmek için tüm hazırlıkları tamamladı. Nikah dairesindeki masrafları ödedi, yüzükleri ve gelinliği bile aldı. Ancak düğüne sadece 10 gün kala çift arasında tartışma çıktı ve Junio düğünü iptal etti.

Genç kadın, düğün günü Junio'nun geleceğini umut etse de bu gerçekleşmedi. Bunun üzerine intikam planını devreye soktu. Önce sevgilisinin pizzasına zehirli madde (kurşun) koydu. Zehirlenen Junio ağır hasta olunca, ertesi gün onu boğarak öldürdü.

Cinayetin ardından genç kadın, cesedin üzerini branda ve battaniyeyle örttü. Kurbanın arabasıyla işe gitti. İşten sonra kuzenini de yanına alarak alışveriş merkezine gitti. Daha sonra başka bir mahalleye geçerek arabayı terk etti ve anahtarları sakladı. Cesedi gömmeye çalıştı ancak başaramayınca, delilleri yok etmek için arabayı ateşe verdi.

Davayı soruşturan dedektif Marcus Rios, "Cinayetin tek nedeni evlenememiş olmaktan duyduğu öfkeydi. Kendini reddedilmiş hissetti ve bu yüzden onu öldürdü" açıklamasını yaptı.

Soruşturmada ayrıca, Caldeira'nın başka biriyle ilişkisi olduğu ve bu kişiden kurşun temin etmeye çalıştığı ortaya çıktı. Kadın, kurşunu büyükannesinin çiftliğindeki fareleri öldürmek için istediğini söylemişti. Ancak soruşturma, bu kişinin cinayetle bir ilgisi olmadığını ortaya koydu.

Evlenmekten vazgeçen sevgilisini boğarak öldürdü
Evlenmekten vazgeçen sevgilisini boğarak öldürdü
Evlenmekten vazgeçen sevgilisini boğarak öldürdü

Brezilya, Evlilik, 3-sayfa, Kadın, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Evlenmekten vazgeçen sevgilisini boğarak öldürdü - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Selahattin null:
    boğa yılanları avını boğarak öldürür. 1 0 Yanıtla
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