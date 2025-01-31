Eyüpsultan'da Aile Katliamı: 17 Yaşındaki Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

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Eyüpsultan'da ailesini katleden şüpheli adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - Eyüpsultan'da annesini, babasını, anneannesini ve engelli kız kardeşini öldüren 17 yaşındaki B.Y., çocuk şube müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi Derin Sokak'taki 3 katlı binada dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, 17 yaşındaki B.Y., ailesi ile tartıştıktan sonra silahla babası Mehmet Yenigün (43), annesi Aysun Yenigün (32), kız kardeşi Zilan Yenigün ve anneannesi Fatma İnce'yi öldürmüş olaydan sonra da kaçmıştı. Polis ekiplerince Bursa'da yakalanan B.Y., Üsküdar'da bulunan Çocuk Şube Müdürlüğüne getirilmişti.

Şüpheli adliyeye sevk edildi

Cinayette kullanılan silah olay yerinde ele geçirilirken, gözaltına alınan şüphelinin üzerinden bir miktar ziynet eşyası ve para çıktı. Şüphenin herhangi bir suç kaydı olmadığı belirlendi. Şüphelinin ifadesinde babası ile tartışma yaşadığı ile ilgili tutarsız beyanlarda bulunduğu öğrenildi. Çocuk Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.