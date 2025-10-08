Temizlik için gitti, dehşeti yaşadı! Biri pencereden, diğerleri kapıdan kaçtı - Son Dakika
Temizlik için gitti, dehşeti yaşadı! Biri pencereden, diğerleri kapıdan kaçtı

Temizlik için gitti, dehşeti yaşadı! Biri pencereden, diğerleri kapıdan kaçtı
08.10.2025 22:17
İstanbul Alibeyköy'de temizlik için çağrıldığı evde cinsel istismara uğradığını iddia eden kadın, polise şikayette bulundu. Kadının bağrışlarıyla panikleyerek kaçan üç şüpheliden biri yakalanırken, kayıplara karışan iki şüphelinin yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesine bağlı Alibeyköy semtinde aynı evde kalan 3 şahıs, bir kadını temizlik için eve çağırdı. Bir süre sonra evden kadının bağırışları duyuldu.

BİRİ PENCEREDEN, DİĞERLERİ KAPIDAN KAÇTI

Bağırışların ardından şahıslardan biri camdan atlarken, diğer ikisi ise kapıdan kaçtı. İhbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

CİNSEL İSTİSMAR İDDİASI

Kendisini çağıran şahıslar tarafından cinsel istismara uğradığını ileri süren kadın, hastanedeki tedavisinin ardından şahıslardan şikayetçi oldu.

ŞÜPHELİLERDEN 1'İ YAKALANDI

Polis ekipleri ise kaçmaya çalışan şüphelilerden birini yakaladı. Kaçan iki şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışmalar sürüyor.

