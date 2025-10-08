Temizlik için gitti, dehşeti yaşadı! Biri pencereden, diğerleri kapıdan kaçtı

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesine bağlı Alibeyköy semtinde aynı evde kalan 3 şahıs, bir kadını temizlik için eve çağırdı. Bir süre sonra evden kadının bağırışları duyuldu.
Bağırışların ardından şahıslardan biri camdan atlarken, diğer ikisi ise kapıdan kaçtı. İhbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kendisini çağıran şahıslar tarafından cinsel istismara uğradığını ileri süren kadın, hastanedeki tedavisinin ardından şahıslardan şikayetçi oldu.
Polis ekipleri ise kaçmaya çalışan şüphelilerden birini yakaladı. Kaçan iki şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışmalar sürüyor.
