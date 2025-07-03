Eyüpsultan\'da Feci Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti

Eyüpsultan'da gece saatlerinde seyir halindeki Fiat Tofaş otomobil kontrolden çıkarak yolun ortasındaki aydınlatma direğine çarptı. Feci kazada hurda yığınına dönen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Eyüpsultan Topçular Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkan 34 MFG 11 plakalı Fiat Tofaş otomobil, yolun ortasında duran aydınlatma direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde gerçekleştirdiği müdahale sonrası hurdaya dönen aracın sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri yolun 2 şeridini güvenlik amacıyla şeritle kapattı. Olay yerinde tamamlanan çalışmaların ardından hayatını kaybeden sürücünün cenazesi otopsisi yapılması için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kazaya karışan araç da yapılan çalışmalar sonrası bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL