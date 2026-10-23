Eyüpsultan'da iki otomobil çarpıştı, belediye personeli dahil 4 kişi yaralandı

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde trafik ışıklarının çalışmadığı öne sürülen kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu, ışıkları onarmaya gelen belediye personelinin de aralarında bulunduğu 4 kişi hafif yaralandı. Kaza sonrası bir baba kızına sarılarak onu sakinleştirmeye çalışırken, haberi alıp olay yerine gelen anne fenalaştı. Anne, sağlık görevlisi tarafından kucakta ambulansa taşındı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Eyüpsultan ilçesi Beylerbeyi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, F.A. yönetimindeki 34 NHM 332 plakalı BMW marka otomobil, caddeye dönüş yapan C.T., yönetimindeki 34 VZ 0441 plakalı Volkswagen marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan iki araç, bariyerlere çarparak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, araçlarda bulunanlar ile trafik ışıklarını onarmak için bölgeye gelen belediye personeli dahil toplam 4 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası araçta bulunan kız çocuğunu babası sarılarak sakinleştirmeye çalıştı. Kazayı haber alarak olay yerine gelen anne ise fenalaştı. Sağlık görevlisi, fenalaşan anneyi kucağına alarak ambulansa taşıdı.

Kazanın yaşandığı noktadaki trafik ışıklarının çalışmadığı öne sürülürken, bölgede oluşan trafik yoğunluğu araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.