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Eyüpsultan'da Motosikletli Şahısların Silahlı Saldırısı - Son Dakika
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Eyüpsultan'da Motosikletli Şahısların Silahlı Saldırısı

Eyüpsultan'da motosikletli şahıslar, trafikte seyir halindeki bir otomobile silahlı saldırı düzenledi. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Eyüpsultan\'da Motosikletli Şahısların Silahlı Saldırısı
09.01.2024 - 12:47,  Güncelleme: 13:08
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Eyüpsultan'da motosikletli şahıslar, trafikte seyir halindeki bir otomobile silahlı saldırı düzenledi. Otomobilin içinde bulunan bir kişi isabet eden kurşun nedeniyle yaralanırken, saldırganların otomobile ateş açtıkları o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz hafta Eyüpsultan Alibeyköy Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir motosikletin üstündeki 2 şüpheli, trafikte seyir halinde olan otomobili takip ederek silahlı saldırı düzenledi. İçinde 3 kişinin yer aldığı otomobile, açılan ateş sonucunda sağ arka koltukta oturan Hasan A. (24) yaralandı. Saldırının gerçekleştiği bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yaralanan genç hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri ise konuya ilişkin çalışma başlattı. Kurşunların hedefi olan Hasan A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Saldırı anı kamerada

Motosikletli şüphelilerin gerçekleştirdiği silahlı saldırı anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, seyir halindeki bir otomobilin, önündeki aracın viraj alarak dönmesini beklerken motosikletli şahısların silahlı saldırıyı gerçekleştirdikleri görüldü. Öte yandan saldırganların ateş açtıktan sonra hızla olay yerinden ayrıldıkları da güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekiplerinin olay ile ilgili incelemesi sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Eyüpsultan'da Motosikletli Şahısların Silahlı Saldırısı - Son Dakika


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