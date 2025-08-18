Peş peşe tetiğe basıp taksi şoförünü öldürdü

Eyüpsultan'da silahlı saldırıda hayatını kaybeden taksici Sefer Kaya'nın cinayetini işleyen 18 yaşındaki şüphelinin güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı. Olay sonrasında kaçan saldırgan kısa süre içinde polis tarafından yakalandı.

TAKSİ ŞOFÖRÜNE KURŞUN UAĞDIRDI

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü akşam saat 22.00 sıralarında Eyüpsultan Kemerburgaz Mahallesi Selanik Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 TBC 07 plakalı taksinin sürücüsü Sefer Kaya, M.E.İ. tarafından silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Sefer Kaya'ya 5 el ateş eden saldırgan olay yerinden kaçtı.

Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmaların ardından taksiciyi öldüren 18 yaşındaki yabancı uyruklu şüpheli M.E.İ.'yi yakalandı. Emniyete getirilen M.E.İ.'nin cinayetin ardından yakalanmamak için cep telefonunu kırdığı öğrenildi.

"HASMIMA BENZETTİM"

Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelinin ifadesinde "Ekibe ben yolda duruyordum Yanımda bir taksi durdu. İçindekini hasmıma benzetim. O yüzden ateş ettim" dediği öğrenildi. Şüphelinin kaçtıktan sonra cep telefonunu kırdığı bilgisine de ulaşıldı. Soruşturma çok yönlü sürüyor.

CİNAYET ANI KAMERADA

Silahlı saldırı düzenleyerek taksiciyi öldüren şüphelinin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, taksi şoförü Sefer Kaya'nın olay yerine gittiği ve şüphelinin cinayetin ardından kaçtığı anlar yer aldı.