Peş peşe tetiğe basıp taksi şoförünü öldürdü
Peş peşe tetiğe basıp taksi şoförünü öldürdü

Peş peşe tetiğe basıp taksi şoförünü öldürdü
18.08.2025 15:57
Peş peşe tetiğe basıp taksi şoförünü öldürdü
Haber Videosu

Eyüpsultan'da taksici Sefer Kaya'nın öldürülmesiyle ilgili şüphelinin güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı.

Eyüpsultan'da silahlı saldırıda hayatını kaybeden taksici Sefer Kaya'nın cinayetini işleyen 18 yaşındaki şüphelinin güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı. Olay sonrasında kaçan saldırgan kısa süre içinde polis tarafından yakalandı.

TAKSİ ŞOFÖRÜNE KURŞUN UAĞDIRDI

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü akşam saat 22.00 sıralarında Eyüpsultan Kemerburgaz Mahallesi Selanik Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 TBC 07 plakalı taksinin sürücüsü Sefer Kaya, M.E.İ. tarafından silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Sefer Kaya'ya 5 el ateş eden saldırgan olay yerinden kaçtı.

Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmaların ardından taksiciyi öldüren 18 yaşındaki yabancı uyruklu şüpheli M.E.İ.'yi yakalandı. Emniyete getirilen M.E.İ.'nin cinayetin ardından yakalanmamak için cep telefonunu kırdığı öğrenildi.

"HASMIMA BENZETTİM"

Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelinin ifadesinde "Ekibe ben yolda duruyordum Yanımda bir taksi durdu. İçindekini hasmıma benzetim. O yüzden ateş ettim" dediği öğrenildi. Şüphelinin kaçtıktan sonra cep telefonunu kırdığı bilgisine de ulaşıldı. Soruşturma çok yönlü sürüyor.

CİNAYET ANI KAMERADA

Silahlı saldırı düzenleyerek taksiciyi öldüren şüphelinin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, taksi şoförü Sefer Kaya'nın olay yerine gittiği ve şüphelinin cinayetin ardından kaçtığı anlar yer aldı.

Kaynak: İHA

Son Dakika 3.Sayfa Peş peşe tetiğe basıp taksi şoförünü öldürdü - Son Dakika

16:54
Memura zam pazarlığında son dönemeç: Gözler saat 18.30'a çevrildi
Memura zam pazarlığında son dönemeç: Gözler saat 18.30'a çevrildi
17:10
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney hakkında tutuklama talebi
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney hakkında tutuklama talebi
