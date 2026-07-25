Eyüpsultan’da seyir halinde otomobil çöken yola düştü

İstanbul Eyüpsultan'da seyir halindeki otomobil, çöken yoldaki çukura düştü. Olay sonrası yol trafiğe kapatıldı.

Olay, saat 16.30'da Eyüpsultan Yeşilpınar Akşemsettin Mahallesi Alperen Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Emin Işık idaresindeki otomobil seyir halindeyken yolda aniden çökme meydana geldi. Olay sonrası otomobil, açılan çukurun içerisine düştü. İhbar üzerine olay yerine belediye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Yol ise araç trafiğine kapatıldı.

"Birden ne olduğunu anlamadım"

Olay sonrası yaşadıklarını anlatan sürücü Mehmet Emin Işık, "Yol pat diye çöktü. Ailemle arabayla kardeşime gidiyorduk, birden ne olduğunu anlamadım. 1 saattir arabayı çıkarmaları için yetkili mercileri bekliyorum, ücret talep ediyorlar" şeklinde konuştu.