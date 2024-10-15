Facianın yıl dönümünde yürekler yeniden sızladı

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Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim 2022 yılında saat 18: 09'da meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 43 madenci, düzenlenen etkinlikle anıldı. Facianın meydana geldiği saatte başlayan etkinlikler de duygusal anlar yaşanırken, gün batımı nedeniyle masmavi gökyüzü ise kıpkırmızı bir renge büründü

Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağının -320 kodunda, 2 yıl önce meydana gelen faciada yaşamını yitiren 43 madenci için, anma etkinliği düzenlendi. çeşitli sivil toplum örgütlerinden oluşan Demokrasi Platformu tarafından ilçe meydanındaki Madenci Anı meydanında gerçekleştirilen etkinlikte, katılanlar faciada yaşamını yitiren madencilerin resimleri ve isimleri olan afişleri açtı. Gerçekleştirilen konuşmalarda ise benzeri faciaların yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınması istenerek, facianın sorumlularının da hak ettiği cezaya çarptırılmasını talep etti.

Yapılan konuşmaların ardından ise 2 yıl önce yaşanan facianın meydan geldiği saatte ise siren çalınarak, saygı duruşunda bulunuldu. Ardından ise madenci baretleri ile donatılan Madenci Anı mekanında, faciada hayatını kaybeden madencilerden olan Deniz Baykal'ın ismini taşıyan 7 yaşındaki oğlu deniz Baykal tarafından meşale yakıldı.

Facianın haberini aldığı alanda anma etkinliği yapıldı

Ardından ise Amasra Belediyesi tarafından Barış Akarsu Kültür Parkı'nda düzenlenen programa geçildi. Burada gerçekleştirilen etkinliklerde konuşan Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, 2 yıl önceki facianın haberini şuanda programın gerçekleştirildiği alanda aldığını belirterek, alanın park yapılması için düzenleme yapıldığını ve bir gün sonra ise alanda temel atma töreninin planlandığını ifade etti. Çakır, "2 yıl önce bugün şuan içerisinde bulunduğumuz meydanı, Çankaya belediyesi ile birlikte hazırlıyorduk. Ertesi gün temel atma töreni yapmak üzere hazırlanıyorduk. 19: 00'da yemek yiyecektik. Akşam saat 18: 15 gibi facianın bilgisini aldık. Alana gittik, ondan sonra ne temel atma kaldı, ne de kutlama programı kaldı. Sabaha kadar, 'inşallah bir can kaybı olmadan, biz bunu atlatırız' diye, oradaki ailelerimizle, dostlarımızla birlikte bekledik. İyi biliyoruz bu acıyı. Hepimiz kendimizden başlayarak, öz eleştiri yapmak zorundayız. Umarım Amasra son olsun. devamında yaşadığımız, acının bitmesi, göz yaşlarının dinmesini diliyoruz. Biz biliyoruz ki, acılar paylaştıkça azalır. Bu nedenle madenci ailelerimizin acılarını paylaşıyoruz. Hukuki anlamda, fiili anlamda sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.

"Yanan bizdik, siz kömür sandınız"

Patlamada hayatını kaybeden madencilerden Taner Yıldız'ın eşi Tuğba Yıldız ise, kocasının vefatından önce sosyal medyasında yaptığı "Yanan bizdik, siz kömür sandınız" yazılı paylaşımını hatırlatarak, "Evet yanan bizdik. Eşler, analar, babalar, yetim kalan çocuklar yandı. Gidene mi, kalana mı daha zor derseniz, her zaman geride kalana daha zordur" şeklinde konuştu. Tuğba Yıldız, 2 yıldır süren davayı hatırlatarak, facianın sorumlarının ise hak ettiği cezayı bulmalarını istedi.

"Çocuklarımız mezara gidiyor, toprağa sarılıp, öpüyor"

Daha sonra kürsüye çıkan faciada yaşamını yitiren madenci Deniz Baykal'ın eşi Meltem Baykal ise sorumluların adaletli bir şekilde cezalandırılmasını isteyerek, "İçeride kalan 4 kişi. Diğerleri ev hapsinde ama ailelerinin yanında. Fotoğraf atıyorlar, gülüyorlar, çocuklarının yanındalar. Bizim de çocuklarımız, mezara gidiyorlar, toprağa sarılıyorlar, toprağı öpüyorlar. Biz adalet arıyoruz. Benim 2 senedir içim yanıyor. Hiç bitmedi, içimdeki acı hiç geçmedi. Onca çocuk babasız kaldı. Onca kadın eşsiz kaldı. Annelerin, babaların göz yaşları hiç dinmiyor. sadece adalet istiyoruz. 14 Ekim de ben de öldüm ama toprağa girmedim. Canlı canlı nefes alıyorum ama böyle nefes alıyorum ama aldığım nefes, eşim yandığı gibi beni de yakıyor. Çocuklarım için, eşim için Allah rızası için dimdik ayakta duruyorum. Benim bu hayatımın vebali ne olacak, çocuklarımın vebali kimin boynuna olacak. Tek istediğim adalet. Lütfen bu adaleti sağlayın" diye konuştu.

Konuşmalardan sonra ise Amasra Maden faciasının ardından yaşananlar ve önceki maden kazaları ile ilgili görüntülerin yer aldığı film gösterisi izlendi. Hemen ardından ise Amasra maden kazasında ölen 43 madenci ve Türkiye genelinde meydana gelen maden facialarında hayatını kaybeden madencilerin anısına Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edildi. Programın sonunda ise 43 madencinin isimleri tek tek okunarak, hatırlatıldı.

Duygusal anlar yaşandı, gökyüzü kızıla büründü

Madenci eşi Meltem Baykal, konuşması esnasında gözleri doldu. Meltem Baykal ve diğer madenci yakınları, film gösterisi esnasında duygusal anlar yaşayarak, göz yaşlarını tutamadı. Gün batmadan önce başlayan etkinlikler esnasında masmavi olan gökyüzü, gün batımı ile kıp kırmızı bir renge büründü. Dolunayın parlak bir şekildeki görüldüğü etkinlikler esnasında, kızıla bürünen gökyüzü ilginç görüntülere neden oldu

Öte yandan anma programa Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır'ın yanı sıra TBMM Başkan vekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, şehit madenci aileleri ve vatandaşlar katıldı. - BARTIN